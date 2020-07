Onbekende laat ongegeneerd uitwerpselen en urine achter in hal van horecazaak en dieetwinkel: “Je moet hier écht niets drinken, hoor, als je hoognodig moet” Toon Verheijen

28 juli 2020

20u35 0 Hoogstraten Cafébazin Mirella Palinnckx-van Aart van De Hoaghste Tyd trok dinsdagnamiddag grote ogen toen ze afging op een wat irritante geur die er hing in de gemeenschappelijke hal met dieetwinkel W8Control aan de Vrijheid. Een onbekende had er zonder enige scrupules achter het reclamebord van de dieetwinkel een grote en kleine boodschap achtergelaten.

“Het moet gebeurd zijn ergens tussen 12.30 en 15.30 uur”, vertelt Mirella. “De persoon is gewoon achter het scherm gaan zitten dat de dieetwinkel in de gemeenschappelijke hal heeft staan. Je moet het lef maar hebben. Wel, voor de persoon die het heeft gedaan: we gaan morgen klacht neerleggen bij de politie en er zijn camerabeelden voorhanden. Ik snap dit echt niet meer. Er is bij ons nog nooit iemand geweigerd om gebruik te mogen maken van het toilet. Ook niet in deze coronatijden. Na 45 jaar horeca dacht ik dat ik alles gezien had, maar dit slaat echt alles. Onbegrijpelijk.”