Omgevingsvergunning voor 47 appartementen in verkaveling Zuid-Oost: start werken in 2021 Toon Verheijen

23 september 2020

18u00 0 Hoogstraten Projectontwikkelaar CW Vastgoed heeft begin deze week de omgevingsvergunning gekregen voor de bouw van de in totaal 47 appartementen in de verkaveling Zuid-Oost-Centrum. Het project krijgt de naam ‘De Kasteelbeek’. Ook voor verschillende particuliere kavels lopen er al aanvragen of zijn er al vergunning toegekend. De bouwwerken voor de appartementen starten in het voorjaar van 2021.

De plannen voor de nieuwe verkaveling Zuid-Oost werden een paar jaar geleden opgestart, maar nu de wegenis er ligt en de stad de verkeersafwikkeling op punt heeft gezet lijkt alles nu echt vooruit te gaan. Zeker nu CW Vastgoed de vergunning in handen heeft voor de bouw van de 47 appartementen. “We kiezen daar voor een mix tussen grote en kleine wooneenheden”, zegt Judith Vermonden. “Verspreid over de blokken zijn er appartement van 1 tot 3 slaapkamers met een oppervlakte tussen de 58 en 119 vierkante meter. Het project krijgt ook een mooi tuinontwerp waar we maximaal de privacy nastreven.” De appartementen op het gelijkvloers hebben allemaal een privétuin en de woongelegenheden op de verdiepingen krijgen allemaal een (dak)terras.

2021

Het project is in trek nog voor de eerste steen is gelegd, want er zijn al een tien voorinschrijvingen bij Immo Noord dat de verkoop zal regelen. De bouwwerken starten de eerste helft van 2021 en worden uitgevoerd door Woestenborghs Bouwbedrijf.