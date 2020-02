Oktoberfest Noorderkempen: naast liters bier ook Vlaamse schlagers met Willy Somers, Ronny Retro én De Romeo’s Toon Verheijen

13 februari 2020

20u37 0 Hoogstraten De organisatie van de ondertussen bijna traditionele De organisatie van de ondertussen bijna traditionele Oktoberfesten in de Coöperatie Hoogstraten pakken dit jaar uit met nog meer muzikale optredens dan de voorbije jaren. Naast Willy Somers staan ook de Romeo’s als bekende naam op de affiche. De voorverkoop start op 2 maart om 17 uur.

Willy Sommers zette vorig jaar de hal op de Coöperatie in vuur en vlam en ondanks zijn hartproblemen zal de Vlaamse schlagerzanger er ook dit jaar weer bij zijn. Maar de organisatie houdt het niet bij één grote naam. “We hebben ook De Romeo’s kunnen strikken”, zegt Nick Jorissen van Oktoberfest Noorderkempen. “Daarnaast hebben we ook nog Ronny Retro, Johan Veugelers, De Oktoberfest Allstars en Mathy vs Double-U. We verwachten opnieuw 4.000 bezoekers. Daarmee zijn we officieel echt wel het grootste Oktoberfest van Vlaanderen”, lacht Nick Jorissen. Mogelijk voorziet de organisatie dit jaar ook wat ludieke randanimatie in de hal.

De voorverkoop start op 2 maart om 17 uur. De vorige editie was op welgeteld drie dagen uitverkocht. De eerste dag alleen al vlogen er 1.700 toegangskaarten de deur uit.