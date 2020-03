Oktoberfest Noorderkempen: 3.500 tickets verkocht op amper twee uren Toon Verheijen

20u26 15 Hoogstraten De organisatoren van De organisatoren van Oktoberfest Noorderkempen kan nu al bijna zeker zijn van twee uitverkochte hallen in de Coöperatie Hoogstraten. Op amper twee uren tijd vlogen er maandagavond 3.500 tickets de deur uit. De laatste 500 tickets zijn dinsdag vanaf 17.30 uur te koop. Met 4.000 tickets is Oktoberfest Noorderkempen het grootste in Vlaanderen.

De organisatoren konden het maandag zelf bijna niet geloven. “Stipt om 17 uur zaten er niet minder dan 1.600 mensen tegelijkertijd achter de computer om een kaart te bemachtigen", vertelt Nick Jorissen. “De server lag er zelfs even plat door, maar uiteindelijk hebben we iedereen die een ticket wilde eentje kunnen verkopen. Er is normaal gezien niemand teleurgesteld achtergebleven. Uiteindelijk hebben we 3.500 tickets verkocht. De laatste 500 kaarten gaan we dinsdag om 17 uur te koop aanbieden. Vermoedelijk zijn die morgenavond weg en zal de derde editie dus een half jaar voor het evenement zelf al uitverkocht zijn. Pure waanzin eigenlijk.”

Schlagers

De organisatie heeft voor dit jaar ook een hele reeks optredens gepland. Naast Willy Sommers - die er al elke editie bij was - staan ook De Romeo’s op de affiche. Daarnaast komen ook Johan Veugelers, Ronny Retro, Die Freddies, Mathy aus den Bergen und Double U von der Alpen optreden.