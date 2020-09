Noorden van Antwerpen opgeschrikt door Nederlandse militaire oefening met tankvliegtuig en F16’s Sander Bral & Toon Verheijen

10 september 2020

15u31 6 NOORDERKEMPEN Bewoners van de Noorderkempen werden donderdagmiddag opgeschrikt door een wel heel laagvliegend vliegtuig geëscorteerd door één en met momenten twee F16’s. Het blijkt om een oefening met een nieuw tankvliegtuig te gaan van de militaire luchthaven van Eindhoven.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Een laagvliegend passagiersvliegtuig begeleid door twee straaljagers. Wat is er aan de hand?” En ook “een laagvliegende Boeing met twee F16’s rondom die heel de tijd cirkels vliegen boven provincie Antwerpen en omstreken, het gaat toch niet om een kaping?” De speculaties in Hoogstraten en de ruime omgeving gingen van kwaad naar erger hoe langer het bijzonder tafereel zich in Kempische lucht voortzette.

De Noord-Antwerpenaars en Zuid-Nederlanders in de buurt hoeven zich geen zorgen te maken. Het ging om een oefening met Belgische F16’s en het nieuwe Nederlandse A332MRTT tankvliegtuig die opstegen vanop de Vliegbasis Eindhoven.

Die militaire luchthaven is de thuisbasis van alle transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht in Nederland. De belangrijkste taak is het uitvoeren van militair luchttransport voor wereldwijde militaire operaties, humanitaire missies en speciale opdrachten. Daarnaast verricht het luchtmachtpersoneel er dag en nacht andere luchthaventaken voor Eindhoven Airport.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.