Nog geen duidelijkheid over afzwakken grenscontroles Toon Verheijen

29 april 2020

20u21 0

De voorbije weken hadden politiezones als de politiezone Noorderkempen, de wegpolitie Antwerpen, de politiezone Grens of politiezone Noord hun handen meer dan vol met intensieve grenscontroles in het kader van de coronamaatregelen. België werkt momenteel aan een exitstrategie, maar een stopzetten van de grenscontroles of het laten verwijderen van obstructies op kleinere landwegen lijkt niet meteen aan de orde. “We hebben er zelf geen nieuws over en zien er niets over in de nota van de regering”, zegt burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) van Essen. Ook zijn collega burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) kan er geen uitsluitsel over geven. “Het is een federale bevoegdheid. Er circuleren wel wat voorstellen, maar we hebben nog niets officieel gehoord.”