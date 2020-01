Nieuwjaarsduikers trotsen koude water voor het goede doel VTT JGH

05 januari 2020

17u12 0 Hoogstraten Net zoals in Oostende behoort de nieuwjaarsduik in de zwemvijver van de Mosten in Hoogstraten ondertussen tot de tradities in het begin van januari. Op zondagnamiddag daagden er ongeveer een tweehonderdtal deelnemers op om samen te plonsen op het nieuwe jaar.

In Hoogstraten is de nieuwjaarsduik steevast verbonden met een sponsoring voor het goede doel. De deelnemers laten zich sponsoren en zamelen op die manier zoveel mogelijk geld in voor het goede doel. Na een flinke opwarming op deze frisse namiddag sprongen de deelnemers rond de klok van vier uur koude water van de vijver op De Mosten in. Dit jaar gingen alle verdiende centen richting Stichting De Kleine Strijders. Een organisatie die zich inzet voor een aangenaam verblijf in het ziekenhuis voor de broertjes, zusjes en ouders van de zieke patiëntjes die in het ziekenhuis verblijven.

De vereniging die op de proppen komt in de Mosten met het hoogste sponsorbedrag krijgt een gratis teambuilding aangeboden bij Klimpark De Mosten voor vijftien personen. Ook tal van andere deelnemers gaan met leuke prijzen huiswaarts na een frisse duik in het Hoogstraatse water.