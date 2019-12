Nieuwe zorgcampus, ondergrondse parking, cultuurhuis en grotere sportsite Wereldakker: stad trekt 50 miljoen uit geldbuidel Toon Verheijen

12 december 2019

19u32 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten trekt de komende jaren de investeringsportefeuille open en gaat maar liefst 50 miljoen euro besteden aan verschillende projecten. Zo wordt er geld uitgetrokken voor onder meer ’t Gastenhuys (11 miljoen), een ondergrondse parking en een nieuw plein (2,5 miljoen) en een cultuurhuis (9 tot 12 miljoen).

Koken kost geld. Dat moet de redenering zijn van het stadsbestuur en daarom investeert het de komende jaren het hoge bedrag van 50 miljoen euro, waarvan er 16,5 miljoen zal geleend worden. “En de belastingen worden niet verhoogd”, zeggen schepen van Financiën Roger Van Aperen (N-VA) en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Het lijkt een fors bedrag, maar inwoners vragen nu eenmaal meer dan alleen maar onderhoud of heraanleggen van wegen.”

Verkeersveiligheid

De stad werkt verder aan het project School-Straten en trekt 90.000 euro uit om de schoolomgevingen verder onder de loep te nemen. De Schoolstraat in Minderhout wordt volledig heringericht (370.000 euro) en in alle deeldorpen komen er rolstoelvriendelijke voetpaden (75.000 euro). Het fietspad tussen de Mosten en Meersel-Heieinde komt op 1.353.000 euro. Voor de brug aan de Laermolen wordt een budget van 200.000 euro vrijgemaakt.

Ondergrondse parking

“De ontwikkeling in het centrum van Hoogstraten wordt een blikvanger. Ter hoogte van de Gravin Elisabethlaan, grenzend aan de Vrijheid, wil het bestuur een plein en een ondergrondse parking ontwikkelen”, zegt Marc Van Aperen. Daarvoor voorzien we 2,5 miljoen. Het is de bedoeling om Hoogstraten een mooi plein te geven en tegelijk iets te doen aan de parkingproblematiek in Hoogstraten.”

Restauratie

Daarnaast wordt er ook 8,2 miljoen euro uitgetrokken voor de verdere restauratie van de Sint-Katharinakerk waarvan wel een groot deel terugkomt via subsidies. Ook de werken aan het Raadhuis in Meerle starten begin 2020 (1.250.450 euro). Daarin komen een dienstencentrum, de bibliotheek en een gemeenschapscentrum.

Zorg

Op vlak van zorg en vrije tijd wordt er 1,4 miljoen euro uitgetrokken voor een dienstencentrum in Meer. Binnenkort zal ook het oude rusthuis in het centrum van Hoogstraten afgebroken. Daar komt dan ’t Gastenhuys met onder meer een nierdialysecentrum, zorgeverlenende diensten en 35 assistentiewoningen. Kostenplaatje: 11,2 miljoen euro. Daarnaast gaat er 251.000 euro naar kinderopvang en nog eens 150.000 euro naar het speelser en groener maken van speelplaatsen.

Sport, jeugd en cultuur

Nog een opvallende investering is de uitbreiding van de sportsite Wereldakker waar drie miljoen euro wordt uitgetrokken voor extra – nog te bepalen – sportinfrastructuur. Het nieuw te realiseren cultuurhuis zal zo’n 9 tot 12 miljoen euro moeten kosten. Er wordt daar gekeken naar eenzelfde formule als de bouw van het zwembad: het uittekenen, bouwen, financieren en onderhouden wordt uit handen gegeven en de stad zal een jaarlijkse vergoeding betalen. Tenslotte wordt er nog 1.350.000 euro uitgetrokken voor de bouw van jeugdlokalen op Den Dijk.

Rioleringswerken en ledverlichting

Er wordt 4 miljoen euro uitgetrokken om de kwaliteit van het oppervlakte en grondwater te verbeteren onder meer door enkele rioleringswerken. De openbare verlichting zal overgeschakeld worden op ledverlichting wat een kostenplaatje van 1,2 miljoen euro met zich meebrengt. Een studie om de scholen en de eigen gebouwen energie-efficiënter te maken wordt geraamd op 180.000 euro. Op de transportzone in Meer worden sanitaire voorzieningen geplaatst voor de vele truckchauffeurs die er overnachten.

Hulpverlening

De bedoeling is om één nieuwe brandweerkazerne te bouwen voor het hele grondgebied van Hoogstraten. De stad moet daarvoor op zoek naar een geschikte grond. Dat bedrag is nog niet opgenomen.