Nieuwe zitbanken aan Finse piste vooral voor bewoners Stede Akkers, Wingerd en De Linde Toon Verheijen

02 september 2020

18u42 1

De technische dienst van de stad Hoogstraten heeft op het traject van de Finse piste een aantal zitbanken geplaatst. Wandelaars kunnen dus voortaan daar even gaan verpozen nu de doorgang naar de dreef tussen het Klein Seminarie en de voetbal is afgesloten door de werken aan ’t Gastenhuys. Vooral voor de bewoners van De Wingerd, De Linde en wzc Stede Akkers is dat mooi meegenomen.