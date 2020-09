Nieuwe wind waait door restaurant Noordland na overname: “We willen nog altijd stijl uitstralen, maar het moet niet stijf zijn”

Hoogstraten

Het gerenommeerde restaurant Noordland heeft na de overname een volledig nieuw team uitgebouwd. De twee chefkoks zijn Dirk Van Tichelen (47) en Johan De Pauw (37) aangevuld met een team van keukenhulpen, afwassers en zaalverantwoordelijken die samen een gemiddelde leeftijd van begin twintig hebben. In het najaar wil Noordland ook uitpakken met een wintertuin/winterbar. Magda Verheyen en Marc De Ketelaere hebben het restaurant in 1978 opgestart en gaven het deze zomer over.