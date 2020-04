Nieuwe verkeersregeling op E19 moet nieuwe ongevallen voorkomen: op- en afrit Meer dicht Toon Verheijen

02 april 2020

13u07 0 Hoogstraten Het op- en afrittencomplex van de E19 in Meer is voorlopig gesloten. Op de snelweg zelf wordt het vrachtverkeer gescheiden van het gewone autoverkeer. Dat moet de filevorming tegengaan én hopelijk minder ongevallen veroorzaken, want de laatste dagen waren er heel wat incidenten.

Sinds woensdagmorgen 1 april is er een nieuwe verkeersregeling van kracht op de E19 aan de grensovergang in Meer (Hoogstraten). Het personenvervoer richting Nederland wordt er gescheiden van het vrachtvervoer. Het vrachtverkeer moet over de pechstrook rijden. De beslissing werd genomen door het Agentschap Wegen en Verkeer na het zware verkeersongeval van 31 maart waarbij een Nederlandse bestuurder overleed. Er waren de voorbije dagen nog meer incidenten door de strenge grenscontroles.

Afgesloten

Om het aantal kilometer file te verminderen en de kans op ongevallen te verkleinen, is nu beslist om de oprit 1 in Meer richting Nederland en de afrit 1 in Meer voor verkeer vanuit Nederland af te sluiten. De op- en afritten 1A voor de Transportzone blijven wel bereikbaar. Het is dus mogelijk om vanaf de snelweg naar de Transportzone in Meer te rijden. “Dat is wel de enige toegang tot de Transportzone, want de toegangsroute via De Mosten is afgesloten om niet-essentieel grensverkeer te beletten”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Wil je dus vanaf Meer richting Transportzone, is er maar één weg: namelijk de oprit Meer richting Antwerpen te nemen, te keren aan het complex Loenhout en dan vervolgens richting Nederland te rijden en dan de uitrit van de Transportzone te nemen. Deze route is momenteel ook op het terrein bewegwijzerd. Het is ook niet mogelijk om de afrit 1a Transportzone Meer te gebruiken om naar Meer of Meersel-Dreef te rijden.”

Ingrijpend

De stad beseft dat de maatregelen ingrijpend zijn. “Deze omleiding is voor de inwoners van Hoogstraten en zeker voor de bedrijven van de Transportzone Meer een ingrijpende omleiding, maar voor de verkeersveiligheid is ze noodzakelijk”, zegt Van Aperen nog. “De afsluiting van de op- en afrit Meer waren nodig om tegemoet te komen aan de transportsector die voorheen altijd mee in de file stonden en vooral ook om de filelengte te beperken en dus de veiligheid te verhogen. De eerste indicaties van op het terrein geven aan dat er zeker een verbetering merkbaar is. We hopen dat deze trend zich de komende dagen verder zet.”