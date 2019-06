Nieuwe parking Wortel Kolonie opent op 2 juli Toon Verheijen

28 juni 2019



De nieuwe bezoekersparking aan Wortel Kolonie wordt volgende week op 2 juli officieel in gebruik genomen. De parking van tachtig permanente parkeerplaatsen moet de aantrekkingskracht en vooral bereikbaarheid van de toeristische trekpleister verhogen. Naast de tachtig parkeerplaatsen is er ook nog een overloopparking met zestig plaatsen voorzien. Het eerste voertuig dat officieel van de parking gebruik zal maken is de elektrische auto van de stad Hoogstraten.