Nieuwe parking met 80 plaatsen aan Wortel-Kolonie Wouter Demuynck

02 juli 2019

19u08 0 Hoogstraten Wortel-Kolonie is een nieuwe parking met 80 permanente plaatsen rijker, evenals een overloopparking in grasdals voor een zestigtal voertuigen. De bijkomende parkeerplaatsen zijn volgens het bestuur een nieuwe stap in de ontwikkeling van Wortel-Kolonie als toeristische trekpleister.

De parking is aangelegd door het stadsbestuur in overleg met Kempens Landschap met als bedoeling een nog beter onthaal te bieden aan de dagjestoeristen die er van het landschap komen genieten. “De nieuwe parking is aangelegd met nieuwe, milieuvriendelijke technieken”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Het is geen betonparking, maar een parking met een semiverharding in gestabiliseerde steenslag, zoals dat heet. Dat is gunstig voor de waterdoorlaatbaarheid. Ze biedt plaats aan 80 auto’s. Voor zeer drukke dagen of grote evenementen hebben we ook een zogenaamde overloopparking aangelegd, waarop nog eens extra 60 auto’s kunnen staan. Er is ruime aandacht besteed aan parkeerplaatsen voor mensen met een beperking en we hebben ook gedacht aan verlichting met een sensor, waarbij de verlichting enkel aangaat als er een auto arriveert.”

Burgemeester Van Aperen nam met de elektrische auto van de stad de parking voor het eerst in gebruik. “We stimuleren het gebruik van elektrisch aangedreven wagens door hier een oplaadpunt te voorzien voor elektrische auto’s. Een duurzame fietsparking gaan we ook aanleggen. De exacte locatie is nog niet bekend, maar het zal in elk geval in de onmiddellijke nabijheid van De Klapekster zijn”, aldus Van Aperen, die ook nog aangaf dat het wegdek van de Staakheuvel zal aangepakt worden.

“Na het nodige onderzoek blijkt dat we dit vlot in gang kunnen zetten, zolang we de boorden van de weg niet verleggen en het bekledingsmateriaal niet veranderen. We werken aan een lastenboek, waarna we op zoek kunnen gaan naar een professionele en kwalitatieve aannemer. Het betekent dat zowel fietsers als autobestuurders straks Wortel-Kolonie zullen kunnen bereiken zonder helemaal door elkaar geschud te worden. Maar - voor alle duidelijkheid - we gaan er ook geen racebaan van maken.”