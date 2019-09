Nieuwe melding van witte bestelwagen: jonge vrouw achtervolgd en benaderd in Rijkevorsel Toon Verheijen

25 september 2019

15u00 0 Hoogstraten De politiezone Noorderkempen heeft een nieuwe klacht/melding ontvangen over een jongevrouw die woensdagochtend achtervolgd en lastiggevallen zou zijn door twee mannen in een witte bestelwagen. Deze keer deden de feiten zich voor in Rijkevorsel. Gisteren geraakte bekend dat de voorbije weken minstens twee keer jongeren zijn achtervolgd en/of zijn lastiggevallen door verdachte individuen in een witte bestelwagen.

De jonge vrouw was omstreeks 6.30 uur van de bus gestapt en wandelde naar haar stageplaats. Toen werd ze naar eigen zeggen achtervolgd door een witte bestelwagen en werd ze door de twee inzittenden lastiggevallen. Het meisje geraakte overstuur waarna de mannen wegreden. Een onbekende ontfermde zich kort nadien even over haar.

De politie Noorderkempen bevestigt dat het slachtoffer melding is komen doen van de feiten, maar wel bij de collega’s van de politiezone Voorkempen. “We onderzoeken de zaak samen met de politie Voorkempen, maar we hebben nog steeds niet meer details over de bestelwagen of hebben ook geen nummerplaat”, zegt Els Dellafaille van de politiezone Noorderkempen.

Ondertussen hebben alle scholen in Hoogstraten een brief verspreid via hun informatiekanalen naar de ouders toe van de leerlingen. Er wordt opgeroepen om alert te zijn. De hockeyclub roept de leden ook op om kinderen niet alleen naar de trainingen te laten komen.