Nieuwe ‘Ladies Club’ richt zich op lifestyle Toon Verheijen

03 juni 2020

15u27 0 Hoogstraten Gevi Events start met een exclusieve ‘club’ voor vrouwen vanaf 18 jaar. Met The Ladies Club wil organisator Gert Snoeys hen in de watten leggen op vlak van lifestyle. The Ladies Club steunt ook het goede doel.

“We mikken uiteraard op vrouwen die veel waarde hechten aan lifestyle en die de lat toch iets hoger leggen als het op genieten aankomt”, vertelt organisator Gert Snoeys. “Wie lid wordt, krijgt uiteraard heel wat voordelen en we koppelen er ook een goed doel aan. Een percentage van het inschrijvingsgeld gaat naar Stichting De Kleine Strijders. Vrouwen die zich lid maken krijgen ook meteen een waardebon van 50 euro in de Velvet Store.”

Lokale ondernemers

Gert Snoeys wil met The Ladies Club vooral samenwerken met Hoogstraatse ondernemers. Hij belooft de leden ook twee exclusieve evenementen rond mode & lifestyle, haarsnit en styling, een manicure behandeling, een make-upbehandeling en advies. En dat telkens met een korting van twintig procent, het hele jaar door. Verschillende kledingzaken zullen ook 25 procent korting aan de leden geven. Er staat ook nog een shoppingweekend In Milaan op het programma. Tenslotte zitten in de lidgeldprijs van 590 euro ook nog drie tickets voor Grenspop en korting bij zonnebankcentra, fitnessclubs en sauna & welness.

Je kan ook nog 200 euro extra betalen boven op het lidgeld en dan krijg je ofwel een professionele fotoshoot ofwel een halve dag een personal shopper.