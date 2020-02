Nieuwe fase Meerle ons Dorp start in mei: 23 appartementen verrijzen op site ‘Weeshuis’ Toon Verheijen

06 februari 2020

14u23 0 Hoogstraten Projectontwikkelaar ICN start in mei met de afbraak van het oude schoolgebouw ‘1-2-3’ en de chiro in het centrum van Meerle om er daarna 23 gloednieuwe appartementen neer te zetten. Het gaat om het project ‘site Weeshuis’ in het grote vernieuwingsproject Meerle ons Dorp.

Meerle ons Dorp is een participatieproject dat jaren geleden al werd opgestart met de bedoeling het dorpshart van Meerle nieuw leven in te blazen. Heel wat oude gebouwen waren immers dringend aan renovatie toe of stonden leeg. In 2018 werd al gestart met het schoolgebouw ‘4-5-6' waar Den Dorpel, Stekelbees en de meisjeschiro nu een plaats hebben gekregen. Er kwam ook een extra polyvalente ruimte.

Weeshuis

Deze lente start projectontwikkelaar ICN met een ander groot project. De site ‘Weeshuis’ gaat om het oude schoolgebouw ‘1-2-3’ en de chiro die tegen de vlakte gaan. In de plaats komen er drie appartementsblokken met in totaal 23 wooneenheden. “Het gaat om negentien appartementen met een of twee slaapkamers en vier luxe dakappartementen met twee tot drie slaapkamers”, zegt Karolien Huybrechts van ICN. “De appartementen zijn 64 tot 116 vierkante meter groot. De appartementen aan het Gemeenteplein bieden een mooi uitzicht over de dorpskern en kijken uit op de kerk. Die aan de achterzijde kijken dan weer uit over een groene oase.” Er komt ook een ondergrondse parking voor de bewoners. In blok A (Gemeenteplein) komen acht appartementen, in blok B vijf en in blok C aan de Ulicotenseweg nog eens tien. Alle appartementen beschikken over een privétuin of (dak)terras.

Deelfietsen

De ontwikkelaar voorziet ook in elektrische deelfietsen in elk van de inkomhallen van de gebouwen. “Alle voorzieningen liggen op wandel- of fietsafstand”, zegt Karolien Huybrechts. “Daarom stimuleren we het fietsgebruik door de elektrische fietsen ter beschikking te stellen van de bewoners. Ze kunnen door de bewoners gereserveerd worden via een app.”

De afbraakwerken starten vermoedelijk in mei waarna aansluitend de bouwwerken starten. De oplevering is voorzien voor 2022.