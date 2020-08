Nieuwe datum voor Antilliaanse Feesten en headliners 2020 hebben bevestigd voor editie 2021 Toon Verheijen

07 augustus 2020

08u04

De organisatie van de Antilliaanse Feesten heeft een nieuwe datum kunnen prikken voor het festival in 2021. Door de coronacrisis werd de editie van dit jaar - die dit weekend zou plaatsvinden - afgelast. “In tegenstelling tot eerder aangekondigd vinden de Antilliaanse Feesten volgend jaar plaats op 13 en 14 augustus”, zegt FReya Verschueren. “We hebben ook goed nieuws want de headliners die we voor dit jaar hadden geboekt, hebben hun komst voor volgend jaar al bevestigd.”

Daddy Yankee zal optreden op vrijdag 13 augustus en Natti Natasha op zaterdag 14 augustus. De voorverkoop start binnenkort. Reeds aangekochte festival- en campingtickets blijven ook geldig voor de nieuwe data. Ben je verhinderd voor die data? Je hebt 30 dagen om een terugbetaling aan te vragen, mits geldig bewijs.