Nieuw verkeersplan klaar voor verkaveling Zuid-Oost en hier houdt u best rekening mee. Oppositie waarschuwt: "Poort staat open voor sluipverkeer" Toon Verheijen

30 augustus 2020

17u09 3 Hoogstraten Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar normaal moet de nieuwe verkeersafwikkeling in de verkaveling Zuid-Oost-Centrum in september volledig geofficialiseerd zijn. De stad hoopt met de gekozen ingrepen voor zoveel mogelijk weggebruikers goed te doen. “We staan achter het plan, maar we hadden eerst nog voor een testfase gekozen”, klinkt he bij oppositiepartij CD&V. Wat verandert er en waar houdt u best rekening mee ? We zetten alles op een rijtje.

De nieuwe verkaveling Zuid-Oost is volop in ontwikkeling. De wegen zijn allemaal aangelegd en de eerste omgevingsvergunningen zijn aangevraagd. Zo komen er naast gewone woningen ook 52 BEN-appartementen verdeeld over drie woonblokken. Sinds de bekendmaking van de plannen was er veel te doen rond de verkeersafwikkeling. Nu na veel intensief overleg heeft de stad een plan opgesteld wat nu ook is goedgekeurd door de gemeenteraad.

Zone 30

Het nieuwe plan bestaat uit een volledige zone 30 voor heel de nieuwe verkaveling en de bestaande straten er rond: concreet alle straten tussen de N14 en de Heilig-Bloedstraat en Achtelsestraat (zie plannetje). Die zal aangeduid worden met zonale borden. De borden komen op de kruispunten van de Lodewijk de Konincklaan x Heilig Bloedstraat, Lodewijk de Konincklaan x Rombout Keldermanssstraat, Heilig Bloedstraat x Remi Lensstraat, Heilig-Bloedstraat x Louis Domsstraat en Achtelsestraat x Hoge Lammens. Het einde van de zone 30 wordt uiteraard ook aangeduid in de omgekeerde rijrichting. Ook de voorrangsregelingen zullen duidelijk aangegeven worden.

Enkelrichting

De Remi Lensstraat wordt enkelrichting tussen het E. van den Akerplein en de Heiligbloedstraat uitgezonderd voor fietsers. Hetzelfde geldt voor de Rombout Keldermansstraat tussen Epelteer en de Heilig Bloedstraat. Daarnaast komt er ook enkelrichting in de Hoge Lammens.

Fietsstraat

De Heilig Bloedstraat wordt ook enkelrichting vanaf het kruispunt met de Lodewijck De Konincklaan tot aan de kruising met de Rombout Keldermansstraat. De straat wordt ook ingericht als fietsstraat tot hetzelfde kruispunt. Dat betekent dat fietsers daar de volledige breedte van de rijweg mogen gebruiken (want het is enkelrichting) en auto’s mogen ze niet voorbijsteken. In de Heilig Bloedstraat wordt ook nog een tonnagebeperking van 3,5 ton ingevoerd.

Woonerf

De Maria Verhoevenstraat wordt een doodlopende straat en wordt ingericht als woonerf.

Nog maatregelen

Andere maatregelen die genomen worden om zoveel mogelijk sluipverkeer tegen te gaan zijn onder meer een verkeersbord ‘uitgezonderd aangelanden’ op de hoek van de Achtelsestraat en de Meterkensstraat. Om de snelheid in de Heilig Bloedstraat te remmen worden er paaltjes geplaatst ter hoogte van een viertal huisnummers. Hetzelfde gebeurt op twee plaatsen in de Remi Lensstraat en op twee plaatsen in de Rombout Keldermansstraat.

Opmerkingen

Onder meer oppositiepartij CD&V had nog altijd wel wat bedenkingen bij het plan. “Er zitten zeker goede elementen in het plan en we zijn blij dat er veel tijd energie is ingestoken”, zegt raadslid Marc Haseldonckx. “Maar wij hadden toch liever gezien dat alles eerst in een proefproject zou gestoken worden. Vooral omdat bewoners uit bijvoorbeeld de Achtelsestraat niet betrokken zijn geweest en nochtans zullen de daar ook de effecten merken. En door dit plan bestaat de kans dat er toch een sluiproute ontstaat voor wie vanuit Rijkevorsel komt en het centrum van Hoogstraten wil vermijden om naar Wortel en Merksplas te rijden. Er zal controle nodig zijn. Want aangezien de knip inde Remi Lensstraat zal verdwijnen, open je daar een sluiproute. En de gekende apps gaan dat ook aanduiden als mogelijke weg. Wij pleiten ook voor extra veiligheidsmaatregelen in de Achtelsestraat. Dat is een belangrijke fietsroute voor scholieren en het autoverkeer zal hier nog aangroeien.”

80 procent

Schepen van mobiliteit Michel Jansen (N-VA) en burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) hebben begrip voor de opmerkingen. “We hebben ontzettend veel tijd en energie in dit dossier gestoken”, zegt Michel Jansen. “We hebben zoveel mogelijk bezorgdheden meegenomen. We vermoeden dat we voor 80 procent van de mensen goed zullen doen en voor de andere 20 procent niet. Maar 100 procent zal het nooit worden.” Marc Van Aperen sluit zich daarbij aan. “We hebben alles samen een negental scenario’s onder de loep genomen. We hebben van sommige beslissingen zelfs wakker gelegen en we hebben veel boze e-mails mogen ontvangen, maar we hopen toch dat dit de best mogelijke oplossing is.”