Nieuw cultuurhuis komt op site Pax Toon Verheijen

21 januari 2020

21u05 6 Hoogstraten Het gloednieuwe cultuurhuis dat de stad Hoogstraten liefst deze legislatuur nog uit de grond wil stampen, zal op de site van zaal Pax komen. De stad zit in de finale fase van onderhandelingen met het bisdom rond de erfpachtregeling. De verenigingen die gebruik maken van de Pax zouden er nog tot waarschijnlijk 2021 kunnen zitten. Of het Heilig Bloedpark (volledig) behouden kan blijven is hoogst onzeker.

Tijdens de vorige legislatuur waren er al plannen om een nieuw cultuurhuis/gemeenschapscentrum te bouwen en werd zelfs al de speurtocht opgestart naar een mogelijke locatie. Er werden toen aanvankelijk vijf sites weerhouden. Daarvan bleven er uiteindelijk twee over: de brouwerij Brosens en zaal Pax. Enige moeilijkheid: de stad is van géén van beide sites eigenaar. Na intensief studiewerk en heel wat vergaderingen, is uiteindelijk de keuze gevallen op de site van zaal Pax. Uit verschillende bronnen is vernomen dat de zaak zo goed als rond is.

Handtekeningen

“Ik kan alleen maar bevestigen dat we in verregaande gesprekken zitten met het bisdom rond de erfpachtregeling voor inderdaad de site Pax”, zegt schepen van cultuur Arnold Wittenberg (Hoogstraten Leeft). “We hopen dat eerstdaags daarvoor alles op papier gezet kan worden en dat de nodige handtekeningen worden geplaatst. Op de komende gemeenteraad brengen we ook het dossier rond het bestek en de procedure voor het aanstellen van een multidisciplinair team dat ons moet begeleiden in de DBFM-opdracht om het cultuurhuis te realiseren.” DBFM wil zeggen dat de stad een partner zoekt die het gebouw uittekent, bouwt, financiert en onderhoudt. De stad zal dan aan die privépartner een jaarlijkse vergoeding betalen (cfr; het zwembad). Hoe de site er precies zal uit gaan zien, hoe groot en in welke vorm zal pas de komende maanden verder uitgewerkt worden. Het is ook nog niet zeker of het Heilig Bloedparkje in zijn huidige vorm zal kunnen blijven bestaan. Vast staat dat het cultuurhuis de stadskas tussen de 9 en 12 miljoen euro zal kosten.

Parking als pasmunt

Volgens ingewijden is het een complex dossier omdat de eigendomsstructuur van de zaal Pax ietwat vreemd in elkaar zat/zit. De site was immers voor tweederde eigendom van het bisdom Antwerpen en voor éénderde van de kerkfabriek. De parking aan de overkant (IKO) was ook eigendom van het Bisdom. Beide partijen hebben geruild waardoor het bisdom volledig eigenaar werd van de Pax en de kerkfabriek van de parking. De kerkfabriek zou de parking dan weer gebruiken als pasmunt naar de stad Hoogstraten toe. De kerkfabriek moet immers een deel van de kosten van de restauratie van het schip van de Sint-Katharinakerk betalen en zou dat (deels) doen door de parking over te dragen aan de stad.