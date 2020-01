Negen leden tennisclub De Vrijheid nemen club over: “We tennissen te graag om het hier te zien aflopen” Toon Verheijen

22 januari 2020

20u50 0 Hoogstraten Negen leden van tennisclub De Vrijheid nemen na 1 april het roer over van hun geliefkoosde tennisclub. De huidige uitbaters, vader en dochter Nico en Caroline Van De Wijgaart, gaan immers een nieuwe uitdaging aan bij een tennisclub in Brecht. De site van TC De Vrijheid in de Achtelsestraat werd enkele jaren geleden al verkocht aan een projectontwikkelaar, maar de terreinen blijven nog minstens twee jaar liggen.

In het voorjaar van 2018 namen Nico Van De Wijgaart en zijn dochter Caroline tennisclub De Vrijheid over van de toenmalige uitbaters die de terreinen net hadden verkocht aan een projectontwikkelaar. Nu twee jaar later verhuizen vader en dochter naar een tennisclub in Brecht en dreigde het verhaal voor TC De Vrijheid toch nog vroegtijdig te stoppen. Dat wilden enkele leden echter voorkomen. “We hebben met verschillende mensen de koppen bij elkaar gestoken en hebben besloten om er voor te gaan”, glimlacht Raf Pauwels, een van de negen die de vzw zullen overnemen. “We zijn allemaal toch al enige tijd bij de club betrokken en gepassioneerd door tennis. We hebben goede contacten met de projectontwikkelaar en die beloofde ons dat we nog zeker twee maar misschien zelfs nog drie jaren kunnen blijven zitten. Dat was voor ons het signaal om er echt voor te gaan.”

300 leden

TC De Vrijheid telt zo'n driehonderd leden en wil die allemaal continuïteit waarborgen. “Daarom zijn we ook al in gesprek met een tennisschool om bij ons de lessen te komen geven”, zegt Raf Pauwels. “Per week werd hier toch nog zo'n veertig uren les gegeven. Dat willen we blijven doen net als de tornooien, de tenniskampen en andere evenementen. En uiteraard doen we het ook een beetje voor onszelf want we tennissen te graag”, knipoogt Pauwels. “Maar ook voor de leden van HTC en De Langenberg is het belangrijk dat we nog enkele jaren verder kunnen gaan, want zij komen in de winter hier vaak tennissen. We zoeken nu nog mensen die de kantine voor ons willen openhouden, want het is de bedoeling dat we zeven dagen op zeven open blijven.” Voor de leden is er overigens goed nieuws, want de lidgelden worden aangepast. “Onder de 16 jaar betaal je 50 euro, tussen de 16 en 21 jaar wordt het 75 euro en daarboven 110 euro. Een gezinsabonnement kost 250 euro. Het leek ons een goed idee om zo nog meer de jeugd te kunnen overhalen.”

Toekomst

Over - waarschijnlijk - drie jaar is het wel onherroepelijk gedaan voor TC De Vrijheid in de Achtelsestraat. En dus duikt het doembeeld op voor tennisminnend Hoogstraten dat er géén indoorinfrastructuur meer zal zijn na 2023. “We weten dat de stad plannen heeft om de site rond het zwembad te ontwikkelen als sportcomplex”, zegt Raf Pauwels. “Wij willen de stad dan ook de hand uitsteken om samen met ons na te denken over een project. Er moet toch een samenwerking nodig zijn. Een indoorcomplex dat we samen met de Langenberg en HTC zouden uitbaten voor de wintermaanden en al dan niet nog met enkele buitenvelden. We hopen in elk geval dat de stad wil praten. Nu hebben we nog eventjes tijd om alles uit te werken.”