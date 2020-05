Nederlandse man (72) raakt lichtgewond bij home invasion: drie daders slaan op de vlucht door alarm Wouter Demuynck

20u08 0 Hoogstraten Een Nederlandse man (72) en een vrouw (70) zijn zaterdagavond het slachtoffer geworden van een home invasion in Meer (Hoogstraten). De man raakte lichtgewond na een slag met een hard voorwerp, maar de drie daders namen de vlucht aangezien het alarmsysteem bleef loeien.

Drie mannen trapten zaterdagavond de deur in van een woning op de Kievitlaan in Meer. Daarbij trad ook meteen het alarmsysteem in werking. “De man werd geslagen met een hard voorwerp en met een mes bedreigd, zijn vrouw raakte niet gewond”, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

“Aangezien het alarm maar bleef gaan, hebben ze uiteindelijk de woning verlaten en zijn ze met een voertuig gevlucht. Op dit moment zijn ze nog spoorloos.” Op het eerste gezicht konden de daders niets buitmaken. De man raakte lichtgewond, maar moest niet naar het ziekenhuis overgebracht worden. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse om onderzoek te verrichten.