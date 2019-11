Na 10 jaar plannen, praten en geduld uitoefenen: werken op historische kloostersite in Meer starten op 12 november Toon Verheijen

03 november 2019

Het leek bij momenten op de processie van Echternach, maar na een voorbereiding van meer dan tien jaar gaan over minder dan tien dagen de echte bouwwerken van start op de oude kloostersite in Meer. De site heeft meer dan twintig jaar leeg gestaan, maar na de afbraakwerken een jaar geleden lijkt het tweede leven van de site definitief van start te gaan.

De oude kloostersite in Meer ontstond op het einde van de negentiende eeuw, maar meer dan twintig jaar geleden kwamen de gebouwen leeg te staan. Zo’n tien jaar geleden ontstond de vzw Klooster Meer die de hele site een herbestemming wilde geven. De voorbije jaren geraakte het project ietwat in een stoomversnelling. Zeker toen in september 2018 enkele oude gebouwen definitief werden afgebroken om plaats te maken voor een nieuw project. “Na die afbraak heeft het inderdaad weer even stilgelegen”, zegt Frans Horsten, een van de drijvende krachten van het hele project. “Dat was nodig om de aannemers te vinden en om ook definitief groen licht te krijgen voor de subsidies van de sociale woningen die er komen. We zijn zelf ontzettend blij dat de werken eindelijk kunnen starten.”

Grondwerken

De eerste spadesteek zal op 12 november van dit jaar in de grond gaan. “Het bouwbedrijf Gebroeders Van Den Bogerd start dan met de voorbereidende werken voor de aanleg van de riolering en dergelijke”, zegt Horsten. “Wanneer die grondwerken gedaan zijn, zullen er de nodige stalen rijplaten gelegd worden om alles te beschermen. Daarna start Artez dan weer met de bouw van de zes sociale huurwoningen. Daarna is het de bedoeling dat de restauratie wordt gestart van de historische gebouwen op de site zoals de restauratie van de parochiezaal. Ook de oude kloostergebouwen worden dan aangepakt. Pas als dat alles achter de rug is, zullen ook de andere elf sociale woningen gebouwd worden. Maar nog voor die laatste fase start, zal de rest van de site al bruikbaar zijn. We vermoeden dat alle bouwwerken samen nog wel enkele jaren in beslag zullen nemen.”

Hinder

Omdat de site van het klooster pal in het centrum van Meer ligt, zal dat ook de nodige verkeershinder met zich meebrengen. De toegang tot de werfzone gebeurt via het Pyperpad. “Op die manier hopen we om de doorgang langs Mussenakker vanuit de wijk Donkakker naar de Donkstraat vrij te houden”, zegt Frans Horsten. “Het werfverkeer via Mussenakker zou immers niet voldoende ruimte hebben. Indien er toch een tijdelijke omleiding nodig is, zal dit tijdig en correct aangegeven worden.Alle aangestelde aannemers weten dat er een school in de nabije omgeving van de site is en zullen rekening houden met drukke verkeersmomenten.”

In het centrale kloostergebouw komt een Bed & Breakfast. De twee aanpalende gebouwen worden omgevormd tot kantoren en een naaiatelier. De vroegere huishoudschool krijgt een bureelruimte en een woonfunctie.