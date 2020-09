Mysterie van de zwarte pootjes aan Rooimans opgelost: Minou en Max terug van de partij op de Wijsneus Toon Verheijen

02 september 2020

18u21 3 Hoogstraten Het mysterie van de pootjes die de laatste dagen van augustus opdoken in Wortel en allemaal naar de Rooimans gingen in Wortel, is opgelost. Het waren de zwarte pootjes van de poes Minoe en de hond Max.

Vorig jaar waren ze al van de partij op de school en dit jaar zijn ze er weer bij. Met de zwarte pootjes die ze achterlieten, wilden ze de kinderen al een klein beetje verklappen dat ze vol ongeduld aan het wachten waren in de school. “Het voorbije schooljaar stond ons jaarthema in het teken van sociale vaardigheden”, zegt Seppe Van Gils. “Onder het motto ‘ beestig leuk’ werkten we enkele basisprincipes uit en oefenden we die in samen met enkele dieren. Dit jaar krijgt dit thema een vervolg en komen er misschien nog wel dieren langs.”