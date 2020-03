Motorrijder (29) onderuit na achtervolging tussen Sint-Lenaarts en Hoogstraten Toon Verheijen

22 maart 2020

17u05 26 Hoogstraten Patrouilleploegen van de politiezones Voorkempen en Noorderkempen hebben zondagmiddag een motorrijder klemgereden na een achtervolging.

Een ploeg van de Voorkempen wilde in Sint-Lenaarts een motorrijder controleren omdat er geen nummerplaat aan zijn voertuig hing. De bestuurder had het zo niet begrepen op die controle en vluchtte weg in de richting van Rijkevorsel. De rit eindigde uiteindelijk op het kruispunt van de Sint-Lenaartseweg en de Lodewijk De Konincklaan. Daar ging de motorrijder onderuit. Zijn voertuig werd in beslag genomen en de motard, een 29-jarige man uit Rijkevorsel, werd meegenomen voor verhoor. Waarom hij precies op de vlucht sloeg is, niet duidelijk.