Moeder en zoon zetten villa vol cannabisplanten...om dan met dure luxeproducten te pronken op YouTube Jef Van Nooten

27 november 2019

14u28 0 Hoogstraten Een moeder en zoon uit Hoogstraten riskeren celstraffen tot 4 jaar voor de teelt van cannabis en de productie van amfetamines. De politie ontdekte in hun villa aan Hoogeind een cannabisplantage met 617 planten. Zoonlief maakte op YouTube grote sier met de duurste luxeproducten.

De politie Noorderkempen kreeg op 25 november 2016 een tip dat er zich een grote cannabisplantage bevond in een villa aan Hoogeind in Meer (Hoogstraten). De dag nadien zouden de cannabisplanten geoogst worden. “De politie is meteen ter plaatse gegaan voor een huiszoeking. De agenten kregen daarbij bijstand van een helikopter. Met een infraroodcamera detecteerde die een grote warmteontwikkeling aan de dakvensters”, zegt openbaar aanklager Catherine Dederen.

Cannabisgeur

Tijdens de huiszoeking werden 617 cannabisplanten aangetroffen op de bovenste verdieping. De zoon des huizes – de jongen was op dat moment 19 jaar – verklaarde dat hij die plantage op zijn eentje had ingericht. “Zijn moeder zou niet eens op de hoogte zijn geweest van de plantage, maar dat is ongeloofwaardig gezien de cannabisgeur die in de woning hing en de materialen die her en der rond slingerden”, vervolgt Catherine Dederen. “De vrouw is bovendien in Nederland gekend voor haar betrokkenheid bij verscheidene cannabisplantages.”

In september 2017 kwam er een nieuwe tip binnen, dit keer bij de federale gerechtelijke politie. Volgens die tip waren moeder en zoon verbonden aan een organisatie die amfetamines produceert. Een bezigheid die ogenschijnlijk veel geld opleverde. “Op YouTube vonden we meerdere filmpjes waarin de zoon uitpakt met zijn geld. Hij laat er zien hoe hij een dure Mercedes koopt, of een Rolex van 22.000 euro. In een ander filmpje gaat hij voor 15.000 euro shoppen in Parijs.”

Tuinhuis

De politie laat de telefoon van moeder en zoon afluisteren. Na enkele verdachte gesprekken, volgde in januari 2018 opnieuw huiszoeking. Daarbij werden onder andere 99 ampullen testosteron gevonden. “In het tuinhuis hing ook een zeer indringende chemische geur. Er werden producten gevonden die wijzen op de productie van amfetamine”, aldus nog Catherine Dederen. “De gsm van de moeder bevatte ook veel foto’s van chemische producten en blauwe vaten. En van een krantenartikel over de inbeslagname van een grote hoeveelheid amfetamines in Turkije.”

DNA

Het openbaar ministerie vordert een celstraf van 4 jaar voor de moeder. Haar zoon riskeert 40 maanden gevangenisstraf. In de cannabisplantage werden vingerafdrukken en DNA aangetroffen van drie ‘helpers’. Tegen hen werden celstraffen van 18 maanden gevorderd.

Vonnis op 18 december.