Moeder en zoon krijgen vier en drie jaar cel voor opzetten van cannabisplantage en productie van amfetamines Toon Verheijen & Jef Van Nooten

18 december 2019

14u45 1 Hoogstraten De rechter in Turnhout heeft een moeder en haar zoon, allebei uit Hoogstraten, veroordeeld tot respectievelijk vier en drie jaar cel voor kweken van cannabisplanten en de productie van amfetamines in hun villa aan Hoogeind (Meer). De zoon hield nogal grote sier op sociale media en youtube met luxeproducten.

De politie Noorderkempen kreeg op 25 november 2016 een tip dat er zich een grote cannabisplantage bevond in een villa aan Hoogeind in Meer (Hoogstraten). De dag nadien zouden de cannabisplanten geoogst worden. Tijdens de huiszoeking werden 617 cannabisplanten aangetroffen op de bovenste verdieping. De zoon des huizes (19) verklaarde dat hij die plantage op zijn eentje had ingericht, maar daar werd niet veel geloof aan gehecht omdat zijn moeder in Nederland al betrokken was geweest bij meerdere cannabisplantages.

Grote sier

Een jaar later kreeg de federale politie een tip dat moeder en zoon nog steeds actief waren in het drugsmilieu, maar dit keer in de productie van amfetamines. En dat moet geld opgebracht hebben, want op YouTube stonden meerdere filmpjes waarin de zoon uitpakt met zijn geld. Hij liet er zien hoe hij een dure Mercedes koopt of een Rolex van 22.000 euro. In een ander filmpje ging hij voor 15.000 euro shoppen in Parijs. De zoon noemde zichzelf ook ‘baas van de poederfabriek’. De politie liet de telefoon van moeder en zoon afluisteren. Na enkele verdachte gesprekken, volgde in januari 2018 opnieuw huiszoeking. Daarbij werden onder andere 99 ampullen testosteron gevonden. De gsm van de moeder bevatte ook veel foto’s van chemische producten en blauwe vaten.

De rechtbank achtte de feiten bewezen en veroordeelde de moeder tot vier jaar cel en haar zoon tot drie jaar cel.