Minister hakt knoop door: oud rusthuis wordt gesloopt voor moderne zorgcampus Toon Verheijen

23 augustus 2019

15u46 2 Hoogstraten Minister Koen Van den Heuvel (CD&V) heeft het licht op groen gezet voor de afbraak van het oude vervallen rusthuis Onze-Lieve-Vrouw der 7 Weeën aan de Lodewijk De Koninklaan. Hoogstraten haalt zo een slag thuis in de juridische procedure die al bezig is sinds 2017. De stad wil er een nieuwbouw neerpoten met 35 assistentiewoningen en een nierdialysecentrum. De tegenstanders, waaronder Erfgoed Hoogstraten, kunnen nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen.

Het vorige stads- en OCMW-bestuur van Hoogstraten nam in 2017 al de beslissing om het oude en leegstaande rusthuis Onze-Lieve-Vrouw der 7 Weeën te laten slopen en een nieuwbouw in de plaats te zetten. Daarin zou plaats zijn voor een ondergrondse parking met een veertigtal plaatsen, een onthaalpunt voor Kind & Gezin een opvoedingswinkel, een peuterspeelpunt, een lokaal voor het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), het jongerenonthaal van CAW (JAC) en een nierdialysecentrum. Daarboven zouden dan 35 assistentiewoningen komen. Na een hele juridische procedure belandde het dossier uiteindelijk op het bureau van minister van Omgeving Koen Van den Heuvel (CD&V). Die heeft het beroep dat werd ingediend tegen de omgevingsvergunning verworpen, waardoor de stad nu (bijna) definitief het licht op groen krijgt.

Opluchting

De meerderheid van N-VA en Hoogstraten Leeft reageert opgelucht. “We zijn tevreden dat de minister de knoop heeft doorgehakt en dat het beroep is verworpen. We gaan nu eerst rustig de tijd nemen om het hele besluit te bestuderen en daarna zullen we met de aannemer rond de tafel moeten gaan zitten voor de verdere afspraken”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “We zullen zeker niet al op korte termijn met de afbraak starten.”

Ook bij schepen Roger Van Aperen (N-VA) klinkt een zucht van opluchting. “Maar we beseffen ook dat er nog altijd die procedure mogelijk is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, zegt Van Aperen. “We zullen dus niet overhaast te werk gaan. Maar we zijn zeker blij, want de nood aan dit project is groot als je weet dat er tientallen mensen op de wachtlijst staan.”

Respect

De tegenstanders van het project verwijten het stadsbestuur – niet alleen het huidige maar ook het vorige waar toen CD&V nog deel van uitmaakte – een gebrek aan respect voor erfgoed. De stad wil daar iets aan doen. “We gaan binnenkort samenzitten met de Hoogstraatse erfgoedsector in de hoop in de toekomst beter te kunnen samenwerken”, zegt Marc Van Aperen. “Zo kunnen we onbegrip vermijden en betere afspraken maken.”