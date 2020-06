Mezen, sluipwespen, vliegen en de grote poppenrover: zij moeten ons verlossen van de processierups (dat hopen ze te ontdekken in een studie van 5 jaar) Toon Verheijen

03 juni 2020

09u58 5 Hoogstraten De provincie Antwerpen neemt het voortouw in een internationaal onderzoek naar het inzetten van duurzame, ecologische en betaalbare oplossingen om de processierupsen te bestrijden. De komende vijf jaar zal onder meer bekeken worden wat het inzetten van mezen, kevers, wespen en vliegen kunnen betekenen.

Vorige week maakte de provincie nog bekend dat de ze de strijd mee opvoeren tegen de processierups en dat zelfs de Civiele Bescherming mee paraat staat. De laatste jaren is de overlast van de processierups alleen maar toegenomen. In het verleden werden vooral biociden gebruikt en dat is dan weer slecht voor zowel de gezondheid als de biodiversiteit. Bovendien kost de bestrijding voor de gemeenten dan ook nog eens handenvol geld. “We moeten dus wel kijken naar een duurzame, maar ook ecologische en betaalbare oplossing”, zegt Jan De Haes van de provincie Antwerpen. “Omdat we al 25 jaar de bestrijding coördineren in onze regio, willen in dit onderzoek ook de voortrekkersrol opnemen. We doen dat samen met het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Limburg en de Nederlandse provincies Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en de gemeente Sittard-Geleen. De komende vijf jaren zullen we naar ecologische manieren speuren in de strijd tegen de rups.”

Poppenrover

De volgende jaren zullen dus vooral in het teken staan van de zoektocht naar de natuurlijke vijand van de rups. Niet om ze volledig uit te roeien – het blijft immers een inheemse soort – maar wel om de overlast beter te beheren en in te dijken. “We gaan in de vijf provincies drie technieken uitproberen”, zegt Kathleen Verstraete, experte bij de provincie Antwerpen. “We willen mezen aantrekken door extra nestkasten te hangen (wordt al in veel gemeenten gedaan, red), het aantrekken van sluipwespen en vliegen door een ander bermbeheer het kweken van de grote poppenrover die we dan op verschillende testlocaties gaan uitzetten.”

Locaties

De proeven worden uitgevoerd op verschillende testlocaties in België en Nederland. Voor provincies Antwerpen en Limburg gaat het over Balen, Bocholt, Bree, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Retie, Turnhout, Wortel-Kolonie.