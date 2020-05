Mertens Interieur blaast 75 kaarsjes uit: “We hebben verjongd en daar hebben we een gouden zaak mee gedaan” Toon Verheijen

23 mei 2020

Sommige winkels zijn uit het straatbeeld niet weg te denken omdat ze er naar aanvoelen altijd al zijn geweest. Interieur Mertens is er daar eentje van. Wat ooit begon als een kleine schilder- en behangwinkeltje, is ondertussen uitgegroeid tot een echte interieurzaak. Enkele jaren geleden breidde de zaak zelfs uit met een vestiging van Colora. "Een uitbreiding die nodig was om een beetje te verjongen en jongeren aan te trekken", zeggen Els Goetschalckx en Joris Mertens.

In de laatste naweeën van WOII startten Joris Mertens (de grootvader van huidig zaakvoerder Joris, red) samen met zijn echtgenote Emma Versmissen een klein schilders- en behangwinkeltje op. Een winkeltje waar ’s avonds de verf nog zelf gemaakt moest worden. Later namen zoon Herman Mertens en zijn vrouw Clara Tuytelaers over en groeide de zaak, letterlijk en figuurlijk want ook qua oppervlakte werd de winkel een pak groter. Met Joris Mertens en Els Goetschalckx staat nu de derde generatie aan het roer en is de zaak zich nog meer geen toeleggen op het volledige pakket van interieurinrichting waarbij vooral Els zich gaan specialiseren is in draperieën.

Binnenhuisarchitecten

Ondertussen telt de zaak twaalf personeelsleden verdeeld over Interieur Mertens, Colora en de afdeling binnenhuisinrichting. “We hebben de laatste jaren verjongd omdat we merkten dat er toch wel nood aan was”, vertellen Joris Mertens en Els Goetschalckx. “Twee jongedames die beiden binnenhuisarchitecten zijn. Daardoor kunnen we de klanten nu ook een totaalpakket aanbieden. Want we hebben ook nog ons vast team schilders en nog een hele reeks zelfstandigen waar we vast mee samenwerken. Het voordeel is dat we voor alles kunnen zorgen, maar dat de klanten maar één contactpersoon hebben waar ze met alles terechtkunnen.”

Colora

De verjonging heeft Mertens ook ingezet door enkele jaren geleden uit te breiden met een verfwinkel van Colora wat betekent dat de zaak – die in 1945 startte in één pand – nu eigenlijk vier panden groot is. “We verkochten al verf van BOSS dus eigenlijk was het een kleine stap, maar een stap die wel nodig was”, zeggen Els en Joris. “We merkten immers dat het moeilijk was om jonge mensen nog hier te krijgen. Met Colora lukt dat wel.” Joris en Els hebben ook heel wat zien evolueren. “Mijn ouders en grootouders moesten eigenlijk geen reclame maken”, vertelt Joris. “Ze deden de deuren open en de klanten kwamen binnen. Wij moeten wél echt proberen om de mensen uit hun huis tot hier te krijgen. Maar dat lukt. De combinatie tussen de interieurzaak en Colora biedt ook opportuniteiten.”

Feest

De meimaand had een feestmaand moeten worden, maar dat is het uiteindelijk door heel de coronacrisis niet van gekomen. “Maar dat maken we nog goed. Dit najaar of mei volgend jaar. Dat zien we nog wel, maar een 75ste verjaardag laten we niet zomaar voorbij gaan.”