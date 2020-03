Meerlese jeugd gaat boodschappen doen voor wie niet kan of niet mag buitenkomen Toon Verheijen

16 maart 2020

16u54 0 Hoogstraten De jongeren in Meerle tonen ook hun goed hart. Zij gaan al zeker tot 5 april regelmatig winkelen voor ouderen of mensen die niet buiten mogen of niet buiten kunnen.

“In overleg met de Meisjeschiro Meerle, Chiro jongens, KLJ en JH Den Dorpel willen onze jongeren uw boodschappen doen bij onze plaatselijke winkels T Winkeltje, SPAR Express Meerle, Den Boergondier, Bakkerij De Merel en Apotheek Biopharm en Kippenwinkeltje Stoffels”, zegt Cis Van Aperen, voorzitter van de Dorpsraad Meerle. “ Bezorg je boodschappenlijstje bij Cis Van Aperen of bij Elke Braspenning. Dit kan via mail of sms. Elke is secretaris van de Dorpsraad en bereikbaar via elke.braspenning@telenet.be of 0474.29.90.46. Cis Van Aperen bereikbaar via cis@bouwwerken-vermeiren.be of 0495.52.74.47.

Meerle leeft!

Geef duidelijk je naam en telefoonnummer door. Alle verzoekjes die je voor 18 u indient, zullen ’s anderendaags gewinkeld worden. “Er wordt vooraf nog contact met je opgenomen. Geef dit door aan je familie en vrienden die geen Facebook hebben. Dit bericht delen mag zeker. Samen komen we deze coronacrisis te boven. We doen dit alvast tot 5 april om te beginnen. Wees lief voor elkaar. Onze jeugd is top! Meerle leeft! Hartelijke groetjes!”