Meerderheid en oppositie in de clinch: “Gemeenteraad dient voor een debat, maar wij krijgen geen antwoorden” Toon Verheijen

17 december 2019

01u45 3 Hoogstraten Met oppositie tegen meerderheid is de meerjarenplanning van de stad Hoogstraten maandagavond goedgekeurd op de gemeenteraad. Dat gebeurde echter niet zonder slag of stoot en de oppositie stond zelfs even op het punt om de gemeenteraad te verlaten. “We vinden het erg dat we geen antwoorden krijgen op onze vragen”.

De stad Hoogstraten presenteerde eind vorige week een ambitieus meerjarenplan en een investeringsplan van zo’n 50 miljoen euro en dat zonder de belastingen te verhogen. De personenbelasting blijft immers op 6 procent en de opcentiemen op 881,61. “We trekken inderdaad de kaart van de investeringen”, zegt schepen van financiën Roger Van Aperen (N-VA). “Burgers zien graag iets terug van de centen die ze aan de stad geven als belastingen.” Waarop een hele opsomming volgde van de al eerder bekendgemaakte projecten zoals het cultuurhuis, het nieuwe plein met ondergrondse parking, de nieuwe jeugdlokalen en de uitbreiding van de sportinfrastructuur. Waarop de schepen met een knipoog eindigde. “En laat ons ‘the Fighting Spirit’ begraven en samen aan beslissingen nemen die goed zijn voor groot, klein, dik en dun.”

Vraagtekens

De oppositie had toch wel wat bedenkingen bij het meerjarenplan. Marc Haseldonckx (CD&V) was duidelijk. “We zien vooral een continuerend beleid en de uitvoering van projecten die al lang zijn opgestart in de vorige legislatuur zoals het raadhuis, de Katharinakerk, ’t Gastenhuys. De andere projecten zijn vooral nog prematuur en vragen we ons af of het wel realistisch is te nemen om ze te kunnen uitvoeren. Kijk maar naar die ondergrondse parking en het plein. Is daar al nagedacht over de gevolgen? Is dat ruimer bekeken? Wat met het parkeren in de omgeving of het verkeer in aanpalende straten? En een cultuurhuis tegen 2024? Ook nog prematuur. En al die projecten waarover gepraat wordt maar waarvoor geen budgetten voorzien zijn.” Ook oppositiepartij Anders had rond dezelfde onderwerpen vragen. “Op sommige domeinen is de analyse erg helder en herkenbaar, en geeft men aanzetten tot mogelijke acties; op andere domeinen blijft men erg voorzichtig en schuift men de hete aardappel soms toch nog voor zich uit of voelt men zich minder bevoegd. Het zijn echter die domeinen die de meeste aandacht en inzet van het stadsbestuur nodig hebben om tot relevante veranderingen te komen.”

Geen antwoorden

Waarop ook nog sommige raadsleden van CD&V vragen hadden over het meerjarenplan, maar dat werd vakkundig afgeblokt door de meerderheid. “Zet alles maar mooi op e-mail en dan dan zullen we dat beantwoorden. We hebben op voorhand informatiemomenten gegeven en we besloten met de vraag ‘any questions’. Ik denk dat iedereen dat begrijpt, maar de vragen kwamen er niet”, zkdus Roger Van Aperen. Waarop de discussie helemaal losbarstte. “Onze mensen moeten het hele document ook maar gelezen krijgen”, zegt Tinne Rombouts (CD&V). “Het kan best zijn dat we op die infomomenten geen vragen hebben, maar wel nadien nog en dan mogen we die toch stellen? De gemeenteraad is een moment om te debatteren, maar dat mag dus blijkbaar niet. Dan zitten we echt met een fundamenteel probleem.”

Fillibusteren

Burgemeester Marc Van Aperen was duidelijk. “Jullie hebben twee momenten gehad waarop vragen gesteld konden worden. Die kwamen er niet. We gaan niet mee in dit spelletje. Geen tijd om te filibusteren. Alles is duidelijk.” Waarop de gemeenteraadsvoorzitter Jef Vissers (N-VA) aansloot. “We kunnen niet op alles meteen een antwoord geven. . Voor een aantal projecten is het nu nog gewoon te vroeg om al heel concrete antwoorden te geven. Er bestaat ook altijd en mogelijkheid om later budgetwijzigingen door te voeren.”