Meer ontsteekt kerstverlichting in 100 jaar oude vredesboom Toon Verheijen

05 december 2019

22u43 14 Hoogstraten De kerstverlichting in Meer is donderdagavond officieel aangestoken. Dat is al enkele jaren een traditie, maar dit jaar was het toch net iets specialer. De vredesboom waar elk jaar de verlichting in wordt gehangen staat er immers exact honderd jaar.

“We staan er misschien niet altijd bij stil, maar eigenlijk is deze vredesboom echt wel speciaal. Het was toen een verschrikkelijke tijd, maar ook nu is het nog altijd een beetje actueel”, zegt Marcel Adriaensen van de Dorpsraad Meer. “Een vredeswens blijft altijd actueel. We hebben dit jaar ook twintig boompjes uitgedeeld zodat we hopelijk ooit een vredeswandeling kunnen maken langs de twintig bomen.” Burgemeester Marc Van Aperen, zelf van Meer, kwam donderdagavond zelf mee de kerstverlichting aansteken. “De boom is in 1919 geplant. Iets later da verwacht, maar dat kwam omdat het in 2018 te koud was. De zusters hebben de boom toen goed verzorgd zodat die hier in 1919 kon aangeplant worden. We kijken er als inwoners van Meer toch veel naar. Misschien is het ook een moment om er even bij stil te staan wat er meer dan honderd jaar geleden is gebeurd.” Om te eindigen met een kwinkslag. “We ontsteken de kerstverlichting nu net voor de avond dat Sinterklaas zijn ronde doet. Maar hij en zijn Zwarte Pieten zullen het niet erg vinden dat we dat nu doen. Dan hebben ze ook meer licht tijdens deze nacht en glijden ze niet uit op de zonnepanelen.”