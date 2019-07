Meer krijgt nieuwe frituur met Frietje Meer: “Rustig beginnen en dan naast eigen bereid stoofvlees ook verse hamburgers en broodjes” Van tabakshop tot frituur. Koppel opent Frietje Meer aan op- en afrtittencomplex E19 Toon Verheijen

18 juli 2019

20u28 0 Hoogstraten Tot enkele maanden geleden was Frietje Meer in de John Lijsenstraat nog de locatie van de First Stop Tabak Shop, maar in april sloten Richard Meyvis en Kitty Dictus daar hun zaak. Ze gingen meteen aan het verbouwen om de droom van Richard waar te maken: een eigen frituur. Sinds maandag is die ook uitgekomen.

Richard Meyvis en Kitty Dictus baten al enkele jaren de krantenwinkel uit in het centrum van Meer en hadden ook de tabakshop pal tegenover het benzinestation op een steenworp afstand van het op- en afrittencomplex van de E19 en pal naast Club Amai. Enkele maanden geleden besloot het koppel om de tabakshop te sluiten. “Vroeger was die nog rendabel, maar sinds de prijzen in Nederland en België min of meer wat gelijkgeschakeld zijn, konden we niet echt nog het verschil maken”, zegt Richard Meyvis. “Een aantal jaren geleden had ik ook al tegen Kitty gezegd: als we met de shop stoppen, dan zou ik graag een frituur beginnen. Begin dit jaar hebben we dan maar de knoop doorgehakt (lacht).”

Uitbreiden

Na de sluiting in april, sloegen Kitty en Richard meteen aan het verbouwen. Het pand kreeg een volledige opfrisbeurt en er kwam een volledige nieuwe bakinstallatie, koeltoog en keuken. De doorgang naar de keuken is proper afgesloten met een glazen wand. De eerste frieten – dat moeten we toegeven – smaken zeker niet slecht. Knapperig en weinig vet. Ook het zelfgemaakt stoofvlees kan bekoren. “Daar willen we ook mee uitpakken. Ons zelf gemaakt stoofvlees, goulash, de slaatjes”, vertellen Richard en Kitty. Later willen we dat ook nog uitbreiden met verse hamburgers en belegde broodjes, maar stap voor stap. Eerst de basic onder de knie krijgen en dan de rest, want ik ven Luc Roelen en Chris Aerts dankbaar, want tot voor kort kon ik zelfs geen ajuin snijden (lacht).”

Combinatie

Voorlopig blijven Richard en Kitty de nieuwe frituur ook combineren met de krantenwinkel. “Al zijn het lange dagen, want tegenwoordig ben ik niet uit de frituur voor 1 uur ’s nachts en sta ik er om 6 uur al om alles voor te bereiden. Kitty doet tijdens het bouwverlof van ’s morgens tot 13 uur de krantenwinkel en komt dan naar hier. Na het bouwverlof zal dat tot 18 uur zijn en komt ze daarna naar hier. Het zullen zware dagen worden, maar we doen het graag.” Voor de kennissen en vrienden die denken dat ze de officiële opening gemist hebben, dat is niet het geval. “We hebben die niet gedaan om bewust geen overrompeling te krijgen”, lacht het koppel. “We wilden er rustig aan beginnen.”

