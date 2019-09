Meer dan driehonderd deelnemers aan mars voor dementie Toon Verheijen

20 september 2019

16u13 0

Enkele klassen van lagere scholen in Hoogstraten, tientallen gepensioneerden en begeleiders en de Gelmelzwaaiers trokken vrijdagnamiddag in een grote optocht van het wzc Stede Akkers naar het Begijnhof. Daar ondertekende de stad symbolisch het streven naar een dementievriendelijke gemeente. “We willen aandacht schenken aan de dementie”, zegt schepen Roger Van Aperen (N-VA). “In Hoogstraten is al bewezen dat we in 2030 dubbel zoveel dementen zullen hebben in onze stad dan vandaag. Die mensen moeten een mooi leven kunnen leiden. We gaan eerst en vooral zorgen dat ze alle aandacht krijgen in het wzc om het daarna uit te breiden naar buiten het woonzorgcentrum want heel wat gepensioneerden blijven ook steeds langer thuiswonen. Daarom is het ook belangrijk om veel aandacht te hebben voor de mantelzorgers.” De voorbije week droegen de bewoners en personeel van Stede Akkers een zelfgehaakt vergeet-me-nietje. In het wzc werden extra zorguren vrijgemaakt om de bewoners extra in de watten te leggen. Er is voor de bewoners ook een speciale interactieve tafel speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie.