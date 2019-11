Meer dan 500 mensen wonen herdenking wapenstilstand bij Toon Verheijen

11 november 2019

21u53 0 Hoogstraten Héél Hoogstraten heeft zondag de wapenstilstand herdacht. Er vonden plechtigheden plaats in Minderhout, Hoogstraten, Meer, Meerle en Wortel. Meer dan 500 mensen woonden de plechtigheden bij.

Overal in Vlaanderen is de wapenstilstand zondag herdacht. In Hoogstraten en deelgemeenten werden er verschillende plechtigheden gehouden. Volgens burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft) is het belangrijk dat het blijft gebeuren. “Sinds het einde van Wereldoorlog II hebben wij op ons grondgebied – gelukkig - geen oorlog meer gehad. Daar mogen wij zeer dankbaar voor zijn. Maar het mag ons niet de ogen doen sluiten voor de talrijke andere gewapende conflicten in de wereld. Want dezelfde landen die 75 jaar geleden in Europa hun geschillen uitvochten, kruisen tegenwoordig de wapens in andere landen op de wereld: in Syrië, in Jemen, in Koerdistan. En ook in eigen land is het niet altijd vrede ook al zwijgen bij ons de wapens. Ook in ons land wordt helaas geweld gepleegd – in woorden of in daden - tegen mensen met een andere mening, tegen mensen van een andere origine of tegen mensen met een andere huidskleur of geaardheid of met een andere religie. Wapengekletter is echter niet het middel om onze meningsverschillen bij te leggen.”

In zijn speech ging de burgemeester verder dan alleen maar puur oorlog. “Net zoals liefde een werkwoord is, is ook vrede een werkwoord. Vrede vraagt een dagelijkse inspanning van onszelf en van onze leiders om het algemeen belang boven het belang van één individu of van één groep te stellen. Voor de vrede moeten wij elke dag “vechten”. En dit moeten we samen doen om het onrecht de wereld uit te bannen. Het eerste wat wij daarvoor moeten doen is respect voor elkaar opbrengen. Respect voor onze buur, werkmakker, collega, voor zowel onze eigen landgenoten als mensen met een andere nationaliteit, religie of huidskleur. Niets op deze wereld is meer waardevol dan de vrede.”

Marc Van Aperen vroeg ook respect voor oudstrijders en hun nabestaanden. En hij had ook een boodschap voor de jeugd. “Dankzij het harde werk, de opofferingen en het leed van onze helden mogen wij ons vandaag gelukkig prijzen in vrede te leven. Die is er niet vanzelf gekomen. Het zijn de generaties voor ons die de vrede hebben veilig gesteld, voor ons en hopelijk ook voor onze kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en alle generaties die na ons komen. We mogen onze helden dan ook nooit vergeten. We moeten de boodschap van ‘nooit meer oorlog’ duidelijk maken aan kinderen en jongeren. Om ook de jeugd beter te betrekken bij deze herdenkingen zullen we deze viering vanaf volgend jaar wellicht op een andere, meer eigentijdse manier organiseren. We gaan hiervoor binnenkort een plan uitwerken, zodat meer mensen en dan vooral jongeren geïnteresseerd worden in de betekenis van de wapenstilstand en zich meer bewust zijn van de onschatbare waarde van vrede. We moeten onze kinderen en kleinkinderen duidelijk maken dat wapens en oorlog alleen ellende veroorzaken. We moeten hen leren dat het geweld in televisieseries, bioscoopfilms en computerspelletjes fantasie is en niets te maken heeft met de echte oorlog. Want in de echte oorlog zien mensen af, ouderen èn jongeren. Ze lijden honger en hebben vaak geen dak boven hun hoofd. We kunnen ons niet meer voorstellen wat het is om je kinderen te zien lijden, om te moeten schuilen voor bombardementen, om halsoverkop te moeten vluchten, niet wetend wat de toekomst brengt, niet wetend of men voor de volgende nacht wel een slaapplaats heeft en of men wel iets te eten zal hebben.”