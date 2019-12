MC Fashion blaast 25 kaarsjes uit: “Klanten komen van ver voor onze persoonlijke touch” Toon Verheijen

12 december 2019

13u35 1 Hoogstraten De retail heeft het moeilijk in Vlaanderen door de opkomst van onlineshoppen, maar bij MC Fashion op de Vrijheid vieren ze dit weekend het 25-jarig bestaan. En ze zijn nog lang niet van plan om te stoppen. “Wij geloven nog altijd in het sociale contact én de persoonlijke begeleiding van de klanten”, zegt zaakvoerster Carolien Wouters (35).

MC Fashion startte eigenlijk zo’n veertig jaar geleden in Vosselaar waar Mimi Marinus , de mama van Carolien, toen haar kledingzaak ‘Jessy’ opende. Iets meer dan tien jaar geleden verhuisde de zaak dan naar Hoogstraten. Eerst in een pand op de Vrijheid 88, iets daarna verhuisde de zaak naar nummer 118 om uiteindelijk zes jaar geleden te verhuizen naar een nieuwbouwproject op nummer 122. “Ik heb zes jaar geleden de winkel overgenomen van mijn ouders”, vertelt Carolien. “Misschien een beetje vanzelfsprekend, want ik ben grootgebracht in de winkel. Ik heb er geen seconde spijt van gehad.”

Huismerk

MC Fashion biedt maar één merk aan, MarcCain, maar heeft wel een enorm uitgebreid assortiment. “Dat is wel geleidelijk aan gegroeid”, vertelt Carolien. “We zijn klein begonnen, maar altijd stapje per stapje verder gegroeid. De opkomst van webwinkels heeft natuurlijk gevolgen, maar toch is ons klantenbestand eigenlijk altijd stabiel gebleven. Ze komen zelfs van Turnhout, Stabroek en zelfs Antwerpen of Breda nog altijd speciaal naar hier. Klanten die hier binnenkomen, zijn ook niet zomaar een nummer. Ze gaan zitten, we praten met hen, drinken een tasje koffie en gaan dan samen op zoek naar wat ze precies willen. Een thuisgevoel geven aan de mensen. We organiseren ook geregeld events zodat onze winkel eigenlijk meer een ontmoetingsplaats wordt.”

Online

Een eigen webwinkel heeft MC Fashion niet, maar dat wil niet zeggen dat het onlinegebeuren volledig aan de kant geschoven wordt. “We zijn volop bezig met een nieuwe website en een blog waar we leuke tips geven. Ook op Instagram en Facebook zijn we volop actief. Maar een echte webwinkel, neen. Ik blijf geloven in die persoonlijke benadering. We zitten ook in het duurdere segment en dan wil je als klant volgens mij toch ook zeker zijn dat het kledingsstuk je als gegoten zit.”

Grillmasters

Dit weekend is het kerstshoppen in Hoogstraten en wil MC Fashion de 25ste verjaardag extra in de verf zetten. “Voor al onze klanten die ons al zoveel jaren trouw zijn, gaan we de mannen van ‘Zouterover’ (winnaar Grillmasters 2018) laten komen”, vertelt Carolien. “Zij komen buiten een bbq verzorgen tussen 13 en 18 uur. Via de website verloten we ook nog een bon van 250 euro.”