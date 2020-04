Martens Evenementen Service doet aanbod naar scholen en winkels: “Materialen genoeg om in te spelen op social distance en handhygiëne” Toon Verheijen

17u04 0 Hoogstraten Martens Evenementenservice doet een voorstel naar scholen toe om extra materiaal te leveren om vanaf midden mei de lessen op een ietwat vlottere en een zo comfortabele manier te laten verlopen. “Alle feesten en evenementen zijn toch afgelast dus kunnen we ons materiaal misschien op een creatievere manier ter beschikking stellen”, zegt Nick Martens.

Martens Evenementenservice heeft normaal gezien een volledige volgeboekte agenda tijdens de lente en de zomer, maar sinds midden maart is het orderboek volledig leeg. De tenten, togen, meubilair of amusentspelen blijven allemaal binnen staan. Daarom doet het bedrijf nu een voorstel naar scholen toe. “We zijn wat beginnen nadenken wat we met onze spullen kunnen doen in deze coronacrisis”, zegt Nick Martens. “De opstart van de scholen en winkels komt dichterbij en daarvoor moet aan heel wat maatregelen voldaan worden rond handhygiëne en afstand houden. Om te voldoen aan de regels is er bij heel wat scholen, maar misschien ook winkels nood aan extra materiaal zoals handwasbakken, extra ruimte voor refter of klaslokalen, overkappingen, tafels of stoelen. Wij verhuren grote handwasbakken, tafels/stoelen, kleine en grote tenten en overkappingen en kunnen dit binnen de 48 uur leveren/plaatsen.”

Normaliseren

Nick Martens hoopt wel dat het deze zomer of het vroege najaar normaliseert. “Hopelijk kunnen dan kleinere feestjes en bijeenkomsten al”, zegt Nick. “Al merk ik nu ook al wel dat mensen liever hun geplande feesten een half jaar of langer uitstellen omdat ze het ook niets vinden dat er nauwelijks fysiek contact mag of kan zijn zoals een kus of een handdruk. Maar we laten ons hoofd niet hangen en gaan er op creatieve manier iets van proberen te maken.”

http://www.martensevenementen.be