Mars voor mensen met dementie Toon Verheijen

10 september 2019

21u36 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten gaat vanaf 15 september een aantal acties op poten zetten om meer aandacht te vragen voor dementie. Zo is er onder meer een wandeltocht gepland en worden er geknoopte zakdoeken uitgedeeld.

Het personeel van het wzc Stede Akkers, de bewoners en hun familie, vrijwilligers, scholen en verenigingen gaan op vrijdag 20 september om 14 uur een kleine optocht houden om dementie in de kijker te zetten. Op 21 september is het immers werelddag dementie. De optocht vertrekt aan campus Stede Akkers en trekt naar het Begijnhof. Daar wordt dan symbolisch het streven naar een dementievriendelijke gemeente ondertekend. Er is ook een receptie die muzikaal wordt opgeluisterd door Resonanz onder leiding van Veerle van Dingenen die een lied schreef op de melodie van Bella Ciao.

Tijdens Groenten en Bloemen op zondag 15 september worden er geknoopte zakdoeken uitgedeeld. Nog tijdens die week zullen bewoners en personeel van Stede Akkers een zelfgehaakt vergeet-me-nietje dragen. Er zullen in het wzc ook extra zorguren vrijgemaakt worden om de bewoners extra in de watten te leggen. Er is voor de bewoners ook een speciale interactieve tafel speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie. Vrijwilligers van de bibliotheek zullen ook voorlezen. Op woensdag is er een speciale expositie rond hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden bij het begeleiden van dementerenden.