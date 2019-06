Mantelzorgers komen voortaan maandelijks samen: “Aangenaam om met lotgenoten te praten” Hoogstraten

04 juni 2019

15u25 0 Hoogstraten De stad Hoogstraten organiseert voortaan samen met het sociaal innovatiebureau !DROPS en het lokaal dienstencentrum een maandelijks mantelzorgcafé ‘Den Erdbism’. De bedoeling is dat ze er informatie kunnen inwinnen, maar vooral eens even praten met lotgenoten. Er zullen ook verschillende activiteiten georganiseerd worden.

Vlaanderen telt vandaag zo’n 600.000 mantelzorgers waarvan er 350 zijn geregistreerd in Hoogstraten. In Oost- en West-Vlaanderen heeft !DROPS al gelijkaardige initiatieven opgestart, maar de stad Hoogstraten heeft de primeur voor de provincie Antwerpen. “We willen vooral aandacht voor de mantelzorgers”, zegt schepen van Ouderen en Zorg Roger Van Aperen (N-VA). “Het zijn mensen die dag in dag uit met zorg bezig zijn van een naaste en die ook wel eens behoefte hebben aan wat vrije tijd of wat ontspanning. We proberen hen samen te brengen zodat ze eens gezellig wat kunnen praten, iets drinken, ervaringen uitwisselen. Dat kan in de vorm van een praatnamiddag zijn, maar net zo goed een wandeling of een andere activiteit.”

Op de eerste bijeenkomst van ‘Den Erdbism’ was onder meer René De Vrij (86) uit Minderhout aanwezig. Zijn vrouw (85) kreeg vijf jaar geleden alzheimer. “Dat was een schok. Er viel toen veel weg”, vertelt René. “Het is niet altijd gemakkelijk omdat mijn vrouw alleen mijn hulp wil. Twee dagen in de week komt ze naar het wzc Stede Akkers overdag, maar de andere dagen zorg ik met liefde en plezier voor de vrouw van mijn leven (lacht). Ik doe het graag, maar het is wel leuk om hier te kunnen samenkomen met lotgenoten om ervaringen uit te wisselen.”

Zo klinkt het ook bij Henk Van Spaan. Zijn 74-jarige vrouw heeft al een hele tijd MS. “Het is bij momenten zeker niet gemakkelijk en ik heb toch veel hulp nodig links en rechts, maar we proberen zoveel mogelijk alles nog zelf te doen. Bijeenkomsten als deze zijn meer dan zinvol. Je bent er zelf even tussenuit en je leert er veel dingen uit want iedereen pakt het op zijn of haar manier aan. Mij gaan ze hier zeker vaak zien.”