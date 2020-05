Mannen achter Kokomo City broeden op zomers idee: drive in met films en optredens Toon Verheijen

04 mei 2020

21u09 0 Hoogstraten Onder het motto ‘bloed kruipt waar het niet gaan kan’ hebben de mannen achter Kokomo City het idee opgevat omdat deze zomer toch niet stil te zitten. Ze hopen op verschillende locaties in de ruime Kempen een drive in te organiseren. “We hadden het een half uur online staan en de telefoon stond al roodgloeiend. Hopelijk wordt het een succes”, zegt initiatiefnemer Nick Jorissen.

Al snel na het uitbreken van de coronacrisis werd duidelijk dat her voor de horeca- en de evenementensector een héél zwart 2020 zou worden. De mannen van Kokomo City willen echter niet bij de pakken blijven zitten en mikken op een drive in. “We hebben het warm water zeker niet uitgevonden en zagen in het buitenland creatievelingen met een gelijkaardig idee op de proppen komen. En toen dachten we: dat kunnen we ook”, lacht Nick Jorissen. “Het opzet is vrij eenvoudig. Zes 6 tot 8 weken organiseren wij deze zomer, op een nog-bekend-te-maken locatie, een ‘DRIVE-IN’-concept waar je met je auto naartoe kan komen op vertoon van een aangekocht ticket, en waar we verschillende optredens, evenementen en zelfs filmvertoningen zullen organiseren. We willen voor een aanbod voor jong en oud zorgen.”

Security

De eerste reacties zijn alvast positief, want kort na het lanceren van het idee maandagavond op sociale media stond de telefoon bij Nick Jorissen net niet roodgloeiend. “Je merkt dat mensen echt wel iéts willen deze zomer”, zegt Nick. “En daar willen wij voor zorgen en met in acht neming van alle geldende maatregelen. Zo zullen de auto’s op anderhalve meter van elkaar staan én is het ook de bedoeling dat je in of op je auto blijft zitten. We zullen ook security inzetten om dat in de gaten te houden.”

Locaties

Één locatie in de Kempen ligt al vast, maar de naam wordt nog even geheim gehouden omdat nog niet alle vergunningen afgeleverd zijn. “Niet zomaar elke terrein is ook geschikt”, zegt Jorissen. “Het moet voldoende groot zijn en je moet er ook alle geldende maatregelen kunnen handhaven. Maar we zijn ervan overtuigd dat het kan werken als iedereen zich aan de regels wil houden.”

https://www.facebook.com/KokomoDriveIn