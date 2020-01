Man (33) verstopt 34 kilogram cocaïne met straatwaarde van 1,2 miljoen euro in kofferbak Toon Verheijen

16u45 0 Hoogstraten De politie in Nederland en de Belgische collega’s van de federale wegpolitie hebben donderdagnamiddag een 33-jarige man opgepakt omdat ze in zijn wagen 34 kilogram cocaïne aantroffen. De drugs hebben een straatwaarde van 1,2 miljoen euro.

De Belgische en Nederlandse politiediensten organiseerden samen een controleactie. Tijdens de controle van een van de tegengehouden voertuigen op de A16 vlak voor de grens met België ter hoogte van de Transportzone Hazeldonk/Meer merkten de inspecteurs een mogelijk verborgen ruimte op in de kofferbak van de wagen. Heel goed verborgen was de ruimte niet, want door een spleet zagen de agenten meteen enkele verdachte pakketten liggen.

De politie pakte de verdachte op en liet de wagen onderzoeken door het labo. Tijdens het onderzoek werd in totaal 34 kilogram cocaïne aangetroffen met een totale straatwaarde van 1,2 miljoen euro. De man is aangehouden en zal zich later voor de rechtbank moeten verantwoorden. Bovendien staat hij ook in België nog geseind voor een reeks strafbare feiten.