Man (31) maakt stiekem naaktfilmpjes van vrouw, schoonzus én schoonmoeder en verspreidt ze als wraakporno via internet Jef Van Nooten

06 februari 2020

11u34 14 Hoogstraten Een 31-jarige man uit Hoogstraten heeft jarenlang stiekem naaktfilmpjes gemaakt van zijn vrouw én van zijn schoonmoeder en schoonzus. De foto’s en filmpjes die hij maakte in de bad- en slaapkamer, verspreidde hij nadien via internet. Aanvankelijk om zijn eigen behoeften te bevredigen, na de relatiebreuk als wraakporno. “Dergelijke beelden zijn zeer moeilijk van het internet te verwijderen. Het slachtoffer zal hier nog lang mee geconfronteerd worden”, zegt de rechter.

De rechtbank in Turnhout heeft een 31-jarige man uit Hoogstraten tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden veroordeeld voor een wel erg opvallende en verregaande vorm van belaging. Hij verspreidde tal van naaktfoto’s en -filmpjes via internet. De beelden maakte hij zelf en meestal stiekem. Niet alleen zijn eigen vrouw Karen (fictieve naam, red.) werd slachtoffer. De man verspreidde ook stiekeme naaktfilmpjes van zijn schoonmoeder.

Naaktopnames

Op 29 september 2015 ontdekte de schoonmoeder dat de man met een spycam opnames had gemaakt in haar badkamer en die opnames liet circuleren op internet. “De beklaagde had ook van andere personen in de omgeving van Karen naaktopnames gemaakt, evenals verscheidene opnames van seksuele betrekkingen tussen Karen en hemzelf”, aldus de rechter.

Saunabezoeken

Nadat zijn vrouw en schoonmoeder hem met de feiten confronteerden, beloofde de man in therapie te gaan. Maar al snel toonde hij zich niet meer gemotiveerd voor die therapie. In november 2015 beëindigde Karen daarom de relatie. Nadien ging het van kwaad naar erger. Hij deelde de naaktfilmpjes via diverse websites. Hij maakte daarvoor valse e-mailaccounts aan op naam van Karen en haar vriendinnen, verschafte zichzelf toegang tot hun laptops en Facebookprofielen, en verspreidde via chatwebsites persoonlijke gegevens over saunabezoeken.

Spy cam

Op 1 februari 2016 was voor Karen de maat vol. Ze diende klacht in bij de politie. Drie dagen later volgde een huiszoeking. Daarbij werd de spy cam gevonden. Die werkte via een bewegingssensor. De man gaf de feiten toe en werd onder voorwaarden vrijgelaten door de onderzoeksrechter. “Maar in de loop van 2017 kreeg Karen het vermoeden dat hij actief bleef. Ze ontving vriendschapsverzoeken en meldingen van onbekende mannen, en er bleven foto’s circuleren van Karen en haar zus. Op chatsites werd opgeroepen om Karen te contacteren, haar te ruïneren en om foto’s van haar te verspreiden.”

Dergelijke beelden zijn zeer moeilijk van internet te verwijderen. Het slachtoffer zal nog lang de gevolgen dragen Rechter

Op 14 november 2018 werd de man uiteindelijk aangehouden voor die nieuwe feiten. Hij bekende en zei dat hij handelde uit frustratie over de omgangsregeling met zijn dochter. De rechtbank tilt zwaar aan de feiten, onder meer omdat ze gedurende enkele jaren hebben plaatsgevonden. “Dergelijke beelden zijn zeer moeilijk van het internet te verwijderen. Karen zal dus nog lang met de daden van de man geconfronteerd worden”, oordeelt de rechtbank. “De beklaagde was in eerste instantie enkel uit op de bevrediging van zijn eigen behoeftes, maar hanteerde de gemaakte beelden nadien als wraakporno. Zeker voor Karen zijn de gevolgen groot.”

Libido

Het levert de man nu een voorwaardelijke gevangenisstraf van 40 maanden op. Als voorwaarden krijgt hij een contactverbod opgelegd, en moet hij een psychotherapeutische behandeling volgen in een gespecialiseerd centrum voor seksuele daders. “Hij nam reeds libidoremmende medicatie, maar een doorgedreven behandeling blijft absoluut noodzakelijk.”

Schadevergoeding

Karen nam een gespecialiseerd bedrijf onder de arm om stelselmatig het beeldmateriaal op internet op te sporen en te laten verwijderen. Het kostte haar al duizenden euro’s. De vrouw krijgt een schadevergoeding van 25.000 euro.