Mama’s Jasje komt voor intiem concert naar Hoogstraten: maximaal 200 gasten toegelaten Toon Verheijen

22 juni 2020

Peter Vanlaet, de frontman van Mama’s Jasje komt op 29 augustus voor een intiem concert naar Hoogstraten. Organisator Gevi Event heeft voorlopig de toelating gekregen voor een concert met maximaal 200 toeschouwers. Hij zal zowel zijn eigen repertoire brengen alsook de topnummers uit Liefde voor muziek. Het optreden zal afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen plaatsvinden in Le Cirq, de Rabboenizaal of de Sint-Katharinakerk. Tickets kosten 45 euro en zijn vanaf dinsdag te bestellen via de facebookpagina ‘Mama’s Jasje Hoogstraten’ of dagbladhandel Kiosk.