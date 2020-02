Maison Thirion in Hoogstraten sluit, chef-kok Jeroen en zijn Daisy storten zich op nieuw avontuur in Lier: “Dit droompand konden we niet laten schieten” Toon Verheijen

14 februari 2020

06u35 0 Hoogstraten De eigenaars van Maison Thirion in Hoogstraten slaan een nieuwe weg in. Jeroen Moernaut (37) en Daisy De Decker (32) stoppen begin maart met hun zaak en starten een nieuw verhaal in Lier. “Eigenlijk hadden we vorig najaar gezegd dat we nog een jaar zouden wachten, maar plots passeer je dan je droompand”, vertelt het koppel. Hun zaak krijgt de naam Barrel.

Bijna zeven jaar geleden startten Jeroen Moernaut en Daisy De Decker met Maison Thirion in de Gelmelstraat in Hoogstraten. Een klassieke keuken, maar met een eigen twist van chef-kok Jeroen. Het koppel was al even op zoek naar een eigen pand om hun horecaverhaal voort te zetten.

“Eigenlijk was het de bedoeling om in Hoogstraten te blijven”, vertellen Jeroen en Daisy. “Verschillende panden zijn de revue gepasseerd, maar nooit was het de volle honderd procent naar onze goesting. En voor zo’n zware investering moet alles kloppen. Omdat we maar niets leken te vinden, besloten we in september toch nog een jaar te wachten. Maar toen passeerden we toevallig Restaurant Tables in Lier. Een maand later was nagenoeg alles in kannen en kruiken.”

Geheim

Ze hebben het wel goed geheim kunnen houden. “We vonden het leuk om op sociale media een spelletje te spelen”, lacht Jeroen. “Sommige klanten waren wel inventief. Zeg Jeroen, Daisy zei dat je het mocht vertellen hoor. Of ‘we weten waar je naartoe gaat. Knap’ en dan natuurlijk hopen dat ik meer zou vertellen. Niet dus (lacht).”

Ideaal

Het was – om in de sfeer van valentijn te blijven – liefde op het eerste gezicht. Ze kunnen er wonen, er is een tuin om eigen groenten en kruiden te kweken, parking voor de deur en het ligt niet pal in het centrum. “Het was alles wat we zochten en dus hakten we de knoop door. Dit weekend zijn de huidige eigenaars voor de laatste keer open. Daarna sluiten ze en kunnen wij aan de voorbereidingen beginnen voor de opening van Barrel op 22 maart. Zelf sluiten we op 7 maart in Hoogstraten. Gaan we het missen? Zeker wel. We hebben hier de voorbije jaren iets opgebouwd. Heel wat vrienden gemaakt ook. Maar het is zeker geen vaarwel, want we zullen nog geregeld opduiken in Hoogstraten. Het is ook best mogelijk dat – als we geen overnemer vinden voor Maison Thirion – het pand nog te gebruiken als eventlocatie.”

Opfrissen

Het nieuwe restaurant krijgt de naam Barrel. “Het leek ons een leuke naam waar je wel wat woordspelingen op kan verzinnen”, lacht Jeroen. “Het interieur gaan we helemaal opfrissen, maar we willen wel ons concept behouden. De klassieke keuken met een eigen twist, daar houden we ook aan vast.”

Daisy is het er helemaal mee eens. “Ik ben in Hoogstraten ook gestart met een bijpassende bierkaart bij de gerechten en die lijn trekken we ook door. Ergens is het van nul beginnen, maar we weten wat we kunnen. En voor onze klanten in Hoogstraten: er is een hotel op enkele honderden meters van ons restaurant. Ideaal dus om ons daar ook te komen opzoeken (lachen).

Aanpassen

Al zal het voor Daisy en Jeroen ook aanpassen worden. De keuken in Lier is dubbel zo groot. Ook de zaal is groter en er is ook een veranda en in de zomermaanden zelfs een terras. “Mogelijk dus dat we het op termijn dus ook niet meer met twee zullen kunnen doen, maar dat bekijken we nog”, vertellen de twee. “We willen er eerst voor zorgen dat onze nieuwe zaak op en top draait en dat we de klanten kunnen verwennen.”

Meer info op www.barrel-restaurant.be.