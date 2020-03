Lourdesgrot wordt hersteld en veiliger fietspad aan Meerleseweg Toon Verheijen

05 maart 2020

08u58 0 Hoogstraten De Lourdesgrot op de begraafplaats in Meer wordt binnenkort hersteld. Daarnaast wordt ook het fietspad aan de Meerlsesweg aangepakt.

De Lourdesgrot op de begraafplaats in Meer is al enkele jaren in erbarmelijke toestand. De grot was een hele tijd overwoekerd door onder meer klimop. Enkele jaren geleden werd de begroeiing al verwijderd, maar toen werd helemaal duidelijk dat de toestand redelijk schrijnend was. Door het verwijderen van de klimop traden er ook nog wat meer beschadigingen op. “Maar er is goed nieuws”, zegt burgemeester Marc Van Aperen (Hoogstraten Leeft). “Vanaf 16 maart gaat de grot in de stellingen en wordt ze volledig hersteld. De werken zullen ongeveer vier weken in beslag nemen.”

Meerleseweg

Daarnaast maakt de stad binnenkort ook werk van de bizarre situatie aan de Meerleseweg. “Het fietspad maakt daar op een bepaald moment een rare kronkel waardoor fietsers plots op de rijbaan komen”, zegt Marc Van Aperen nog. “Dat stukje zal rechtdoor getrokken worden want het moet daar veiliger. Een timing hebben we nog niet.”