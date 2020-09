Lokettenzaal Bpost in Hoogstraten dan toch open op vrijdagnamiddag: twee vervangende personeelsleden gevonden Toon Verheijen

25 september 2020

09u24 0

Het kantoor van Bpost in de Gravin Elisabethlaan in Hoogstraten gaat vrijdagmiddag tussen 13.30 en 17 uur dan toch open. Donderdag geraakte bekend dat het kantoor de deuren moest sluiten omdat één van de personeelsleden positief is getest op corona en daardoor de drie andere andere collega’s ook in quarantaine moesten. “Maar we hebben nu mensen uit een andere werkbubbel bereid gevonden om in te vallen.” Bpost benadrukt dat de klanten in veilige omstandigheden welkom zijn.