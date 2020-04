Lokale Politie Noorderkempen letterlijk in de bloemetjes gezet: “Politie betekent op sociaal vlak ook enorme meerwaarde” Toon Verheijen

02 april 2020

De Lokale Politie Noorderkempen is door Garage Adams uit Minderhout letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet in het kader van de ‘Flower Boost Challenge’. Dat is een idee dat uit Nederland is komen overwaaien en waarbij bedrijven grote partijen bloemen opkopen bij tuinbouwhandelaars en bloemkwekerijen om zo die sector te steunen, maar tegelijkertijd om een groep mensen, instelling of bedrijf uit de zorgsector te bedanken voor hun inzet tijdens de coronacrisis. Garage Adams vond dat de politiezone Noorderkempen die extra attentie wel verdiende. De bloemen komen van bloemkweker Hillen uit Minderhout. “Het is fijn om te weten dat zij aan onze collega’s denken die nu ook in moeilijke omstandigheden werken”, klinkt het bij de politiezone Noorderkempen. “We zijn er echt niet enkel om pv’s en boetes op te stellen, maar proberen dagelijks met gezond verstand de regels toe te passen en onze grenzen te bewaken om het virus in te perken. En zoals Adams zelf aanhaalt: wat veel mensen niet weten is dat de politie ook op sociaal vlak een meerwaarde betekent voor de mensen die het nodig hebben. Het doet enorm deugd om op deze manier geapprecieerd te worden.”