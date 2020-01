Lisa Braspenning heeft honderd kaarsjes uitgeblazen Toon Verheijen

01 januari 2020

16u57 1

Lisa Braspenning heeft samen met haar familie, burgemeester Marc Van Aperen, schepen Roger Van Aperen, en het personeel van het woonzorgcentrum Stede Akkers haar honderdste verjaardag gevierd. Lisa is geboren op 29 december 1919 als oudste van uiteindelijk een gezin met zes kinderen. Ze trouwde in 1951 met Frans Faes. Lisa en Frans begonnen samen een boerderij: ze hadden wat koeien, varkens en kippen. Later teelden ze ook aardbeien en augurken.

Ze kregen samen vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. In 1977 werd het eerste kleinkind geboren. In totaal zijn er 6 kleinkinderen: Jan, Wim, Tom, Ellen, Frank en Karen. In 2001 vierden Lisa en Frans hun Gouden bruiloft. In 2006 werd het eerste achterkleinkind van de familie geboren. Twee jaar later is Frans gestorven. Lisa heeft nog een jaar thuis gewoond maar heeft in september 2009 dan zelf gevraagd om naar het rusthuis van Hoogstraten te mogen komen. Tijdens de jaren in het rusthuis volgden er nog 10 achterkleinkinderen: in totaal heeft ze nu 11 achterkleinkinderen.