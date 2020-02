Lichtmast op voetbalveld tegen de vlakte Toon Verheijen

09 februari 2020

De storm Ciara zorgt ook in de Noorderkempen voor wat stormschade. Op verschillende plaatsen is er sprake van omgewaaide bomen en dakpannen en ander licht materiaal waar de wind mee speelt. Op het voetbalveld van KNVA Wortel is er ook serieuze schade. Daar heeft een van de verlichtingspalen het volledig begeven. De paal brak af aan de sokkel en viel om op het veld.