Leerlingen VTI zamelen meer dan honderd kilogram plastic dopjes in voor een goed doel Toon Verheijen

27 mei 2019

12u59 0 Hoogstraten Leerlingen van het derde en het vierde jaar Verzorging van VTI Spijker hebben de voorbije maanden niet minder dan honderd kilogram plastic dopjes ingezameld. Ze hopen de volgende dagen nog enkele extra kilo’s te verzamelen zodat ze met een flinke lading naar het opleidingscentrum voor blindegeleidehonden Vrienden der Blinden in Koksijde kunnen trekken.

“Als toekomstige zorgkundigen zullen de leerlingen van het derde en het vierde jaar Verzorging van VTI Spijker in contact komen met mensen die niet goed kunnen zien of blind zijn”, vertelt leerkracht Tinne Van Den Heuvel. “Daarom mochten blindegeleidenhonden geen geheimen kennen voor deze leerlingen. Zij maakten computeropdrachten, keken een film over een blindengeleidehond, leerden wat zo’n hond kost en wat deze moet kunnen. Ze geraakten zo betrokken dat ze startten met een inzamelactie voor plastic dopjes. Hiervoor krijgt het Belgisch Centrum voor Geleidehonden geld van recyclagefirma’s.”

Ze maakten in groepjes posters om deze verzamelactie bekend te maken op school. “De reactie van de leerlingen was buiten onze verwachting zeer positief ook in andere klassen. Er zijn leerlingen die hun familie of zelf heel hun straat hebben gemobiliseerd hiervoor. Leerlingen vragen ook aan ons hoe de actie verloopt en hoeveel dopjes er al zijn verzameld. We hebben echt het gevoel dat het leeft onder de leerlingen.”

Deze week is het de laatste week van hun actie. De leerlingen hebben nu ongeveer 100 kilogram verzameld, maar deze laatste week zullen er nog wel wat bijkomen. Op 7 juni gaan de leerlingen naar Koksijde om de dopjes persoonlijk te gaan afgeven.